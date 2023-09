Spania-stjernene fyrte løs mot eget forbund: – Vi ble tvunget

Til tross for boikott er store deler av den spanske kvinnelandslagstroppen tilbake og møter Sverige i storkamp fredag. Men spillerne er i Göteborg mot sin vilje.

TIRADE MOT FORBUNDET: Alexia Putellas gikk knallhardt ut mot det spanske forbundet i Göteborg torsdag. Vis mer

Publisert: 21.09.2023 19:42

Det la ikke Barcelona-stjernene Alexia Putellas og Irene Paredes skjul på da de møtte mediene dagen før kampen mot Sverige, som blir den første landskampen etter VM-gullet i sommer.

Uken startet med at den ferske landslagssjefen Montserrat «Montse» Tomé ha tatt ut et stort antall spillere til de kommende nasjonsligakampene mot Sveits og Sverige mot deres vilje.

– Vi ville ikke komme hit. Det har vi sagt i flere diskusjoner med forbundet. Vi ble tvunget, men vi kom, sier Paredes.

– Vi hadde lenge krevd at de skulle høre på oss, fordi vi merket at det hadde vært systematisk diskriminering mot kvinner i mange tiår. Vi har måtte kjempe mye for å bli hørt, supplerer Barcelona-stjerne Alexia Putellas.

Vingen har vunnet Gullballen to år på rad. Lagvenninnen til Caroline Graham Hansen forklarer bakgrunnen for boikotten av landslaget.

– I finalen, som var for nøyaktig en måned siden i går, skjedde det noen uakseptable ting. Dråpen som fikk det til å renne over var generalforsamlingen, sier Putellas.

Kaoset brøt ut etter at Spanias daværende fotballpresident Luis Rubiales kysset Jennifer Hermoso på munnen mot hennes vilje under gullseremonien i VM.

Hendelsen skapte sterke reaksjoner, men kort tid etterpå sto Rubiales på scenen under en ekstraordinær generalforsamling og nektet å gå av.

De spanske fotballkvinnene boikottet landslaget i etterkant og krevde Rubiales avgang. I tillegg ba de om mer rettferdige forhold og respekt for kvinnelige spillere.

I alt 39 spillere hadde gjort seg utilgjengelige for landslaget. Deriblant så å si hele VM-troppen. Rubiales valgte til slutt å trekke seg, mens trener Jorge Vilda fikk sparken grunnet uenigheter med store deler av spillertroppen.

Så ble likevel en stor gruppe spillere tatt ut til denne landslagstroppen, med trusler om sanksjoner om de ikke stilte.

Den nye landslagssjefen Tome sa ved uttaket at hun hadde snakket med de aktuelle spillerne, men flere spillere har benektet å ha snakket med henne før de ble tatt ut i troppen.

Torsdag hevder Tome at ordene hennes ble feiltolket, og treneren innrømmet at kun hadde snakket med enkelte spillere, skriver Reuters.

Lagvenninne Irene Paredes ser fortsatt mørkt på situasjonen.

– Man kan nok se på våre ansikter hvordan vi har det. Vi har blitt tvunget til å trene og forsøke å gjøre vårt beste. Vi vil gjenta det: Det eneste vi vil er å spille fotball med verdige forutsetninger og å bli respektert. Fram til nå har ikke det vært mulig, og etter det som skjedde i finalen har det vært umulig, sier Paredes.

ALENE: Irene Paredes sier de følte seg alene i kampen. Vis mer

Store deler av troppen som ble tatt ut tross boikott har blitt værende til de to neste kampene. Kun Mapi Leon og Patri Guijjaro dro hjem.

Paredes forklarer at de valgte å bli etter mange møter og diskusjoner denne uken, i tillegg til garantier fra forbundet om at de ikke ville straffes om de dro.

– Det er ikke bare for vår skyld, men også for U23-landslaget og at de skal slippe å bli kalt inn hit. De har ikke like mye erfaring, og det hadde vært som å gi dem en bombe, sier Barcelona-spilleren.