Pellegrino senket Vålerenga med «kvart-trick»: – Sist jeg gjorde det var i gamle dager

(Bodø/Glimt – Vålerenga 4–2) Vålerenga svarte Bodø/Glimt med det Amahl Pellegrino kaller et «pissmål», men Eliteseriens toppscorer sikret seier til Glimt med fire scoringer.

TALISMAN: Amahl Pellegrino ble nok en gang helt for Bodø/Glimt. Vis mer

Publisert: 24.09.2023 18:53 Oppdatert: 24.09.2023 19:14

I et typisk høstvær i nord med mye nedbør ble Amahl Pellegrino den store helten for Bodø/Glimt.

Fire scoringer, to fra straffemerket, var nok til å senke nedrykkstruede Vålerenga.

– Det var deilig. Jeg tror jeg aldri har scoret fire på toppnivå. Jeg har ventet på det, sier Pellegrino til TV 2.

– Sist jeg gjorde det tror jeg i gamle dager med gutta mine i fjerdedivisjon.

– Det er ingen som blir overrasket over han. Utrolig gøy. Han hadde en vanskelig kamp på torsdag. Da pleier han å slå tilbake, sier Kjetil Knutsen om mannen som scoret fire ganger.

Grafikk: Sofascore

Kampen var dog alt annet enn enkel for Glimt.

Vålerenga skapte mange farligheter på dødball, og både 1–1 og 3–2-scoringen kom etter slurv bakover i Glimt-forsvaret. Selv med to mål i den første var Pellegrino alt annet enn fornøyd med forsvarsspillet.

– Det er mye bra, men det er typisk oss å slipp inn et sånt «pissmål», sier Pellegrino til TV 2 i pausen.

– Utrolig nok slipper vi inn på to dødballer igjen. Et enormt minus, sier Knutsen.

Hans fire scoringer holdt likevel for Glimt, som vant 4–2. Det gjør at de holder følge med Viking i toppen av tabellen.

FRUSTRASJON: Selv med tre scoringer var Amahl Pellegrino alt annet enn fornøyd med forsvarsspillet til Bodø/Glimt. Vis mer

Det startet på best mulig vis for hjemmelaget. Allerede etter ett minutt og 50 sekunder satte Pellegrino inn dagens første fra elleve meter.

Jacob Storevik felte Faris Moumbagna på vei igjennom. Fra elleve meter var Pellegrino sikker.

Ledelsen varte dog ikke lenge. Et langt innkast fra Aaron Kiil Olsen skapte furore i Glimts sekstenmeter. Glimt bommet på flere klareringer på rad, og på bakerste dukket Torgeir Børven opp og scoret i sin første start siden april.

Pellegrino kunne likevel trekke på smilebåndet etter kampen. For allerede før pause sendte han Glimt foran igjen.

Albert Grønbæk headet ned til Pellegrino som på lekkert vis dunket inn 2–1 med en volley.

FULL JUBEL: Amahl Pellegrino jublet hemningsløst etter sin fjerde scoring. Vis mer

Etter timen spilt fikk Pellegrino nok en sjanse fra straffemerket. Emeo Bitri traff Moumbagna med en høy støvel i ansiktet, og dommer pekte selvsikkert på straffemerket.

Pellegrino byttet hjørnet, og satt iskaldt inn hans tredje scoring i kampen.

Kampen var dog ikke over. Igjen rotet Glimt det til på en dødball, og Andrej Ilic reduserte kort tid etter Pellegrinos hat trick. Det var ikke nok for Vålerenga.

For på overtid fikk Pellegrino en hel banehalvdel for seg selv. Han rundet Storevik og trillet inn dagens fjerde scoring for sin del. Hans 21. scoring for sesongen.

Allerede torsdag har Vålerenga mulighet for revansje. Da møtes lagene i Oslo i semifinale i cupen.