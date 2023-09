Ellevilt mål og nok en Haaland-fulltreffer – men utvisning ødela City-festen

MANCHESTER (VG) (Man. City – Nottingham Forest 2–0) De hadde alt i sin hule hånd, scoret mål etter Pep Guardiolas angrepsbok og Erling Braut Haaland var «endelig» nådeløs foran mål. Men så oppsto hendelsen som gir City hodebry.





For på stillingen 2–0, i en kamp som virket så godt som avgjort til pause, ble det som skulle bli en parademarsj på eget gress de siste 45 minuttene omgjort til dramatikk.

Pep Guardiola har uke inn og uke ut regelrett hyllet Rodris betydning i Manchester City-laget. Så langt denne sesongen har midtbanemaestroen og ett av medlemmene i de lyseblås kapteinsteam vært fenomenal.

Men bare minuttet etter pause mot Nottingham Forest mistet han hodet i noen sekunder. Etter en hendelse ved cornerflagget havnet han i en disputt med Gibbs-White.

Det endte med at de to sto panne mot panne, og til slutt kokte det over for Rodri og han satte to hender i halsregionen på forestspilleren.

Det endte i marsjordre og Rodris første utvisning i karrieren.

– Jeg trodde ikke det var rødt kort først, men så ser man at Rodri setter hendene sine rundt halsen til Gibbs-White. Han gjør det meste ut av det, men hendene rundt halsen er voldelig oppførsel, sier BBC-ekspert Fara Williams.

Ikke nok med det.

Direkte rødt betyr at han må sone i to kamper. Han går dermed glipp av storkampen mot Martin Ødegaard og Arsenal den 8. oktober. Det bekrefter Premier League.

– Den diskusjonen som går etter situasjonen er om det er et strupetak eller et slag. Det betyr at man diskuterer om det er et rødt kort, eller et rødt kort. Så den er grei, sier Viaplay-ekspert Petter Veland.

Før utvisningen handlet absolutt alt om hjemmelaget. Kanskje ikke rart Forest-manager Steve Coop før kampen uttalte at City på Etihad er den tøffeste kampen i britisk fotball.

Det fikk han til de grader kjenne på.

For ledermålet var av det smått spektakulære slaget. Men bare dersom du elsker dominans i ballinnehav, presise pasninger som faktisk fører til noe til slutt.

Det var i hvert fall det City demonstrerte i ypperste klasse da kampen var bare drøyt fire minutter gammel.

Ballen var innom ni spillere – med unntak av Julián Álvarez og Erling Braut Haaland – i en to minutter og 18 sekunder angrepssekvens uten at Forest var i nærheten av ballen.

City spilte 47 pasninger seg imellom og da Phil Foden i det 48. trekket hamret ballen i mål bak Matt Turner, tok fansen fullstendig av. Manager Pep Guardiola kunne ikke gjøre annet enn å glise.

TUNG OMGANG: For Nottingham Forest-manager Steve Cooper, her på benken mot Manchester City lørdag ettermiddag. Vis mer

Smilte gjorde han også noen minutter senere.

Nok et godt angrep fant veien ut til Matheus Nunes, som tittet opp, la ballen rett på pannebrasken til Erling Braut Haaland, som stanget ballen kontant i mål. Hans åttende mål på seks Premier League-kamper.

Nordmannen jublet ellevilt etter en uke der han har brent sjanse på sjanse. Og da alle trodde han skulle løpe tilbake til egen halvdel, fyrte Haaland opp publikum igjen.

Etter Rodris utvisning like etter pause ble det ingen særlig flyt hverken for City eller Forest.

Haaland fikk riktignok en stor sjanse. Ellers var det langt mellom høydepunktene.

For hjemmelaget betyr 2–0 deres sjette strake ligaseier og fortsatt tabelltopp.