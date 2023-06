Ronaldo med milepæl: – Et øyeblikk jeg ikke forventet

(Island – Portugal 0–1) Cristiano Ronaldo (38) er blitt den første spilleren til å nå 200 landskamper. Det ble hyllet med blomster før kampstart mot Åge Hareides Island, og scoring og seier ved kampslutt.

STOLT: Cristiano Ronaldo ble hedret før kampstart. Vis mer

– Jeg er så glad. Det er et øyeblikk jeg ikke forventet, å nå 200 landskamper. For meg er det en utrolig prestasjon. Å havne i Guinness World Records er utrolig, sier Ronaldo til Uefa etter seieren mot Åge Hareides menn.

Før kampstart mottok Ronaldo blomster og en innrammet Portugal-drakt med tallet 200 av arrangørene på stadion Laugardalsvöllur i Reykjavik.

Lenge så det ut til at Island skulle klare å holde nullen mot Portugal, men så dukket Ronaldo opp foran mål i det 89. minutt, og sendte ballen i mål.

Han innrømte på en pressekonferanse før kampen at det ville bli ekstra spesielt å score i sin 200. landskamp, men det viktigste var å vinne.

Ronaldo sikret begge deler.

– Å score vinnermålet gjør det enda mer spesielt, sier han videre.

MÅL I KAMP 200: Cristiano Ronaldo feirer med laget etter scoring og seier.

Ronaldo er veldig stolt over å nå et tall som han innrømmer at han ikke trodde han ville nå.

– Det er et rundt, nydelig tall som ingen har. Jeg sier det oppriktig: Jeg følger ikke rekordene, de følger meg. Jeg er glad, og det er min motivasjon å fortsette å spille på det høyeste nivået på landslaget, sa Ronaldo før kampen.

Kuwaits Badr Al-Mutawa hadde den gamle rekorden på 196 landskamper.

I sin 198 landskamp, scoret Ronaldo to mål mot Luxembourg:

Åge Hareide hadde mål om å stoppe Portugal, men det ble med tanken.

I det 89. minutt scoret Ronaldo etter assist av Gonçalo Inácio, som headet ballen til lagkameraten. Målet ble først annullert for offside, men etter en sjekk fra VAR, ble det stående.

Dermed har Ronaldo scoret 123 mål på landslaget.

Portugiseren takker Island for oppvartningen.

– Jeg må si tusen takk til stadion, Island, folket og fansen som hadde denne festen for meg. Og til Portugals landslag og forbundet. Jeg er så glad. Det er en spesiell dag. Jeg må si tusen takk til alle. De gjorde dagen min, sier han.

EM-vinnerne fra 2016 topper gruppe J i EM-kvalifiseringen med full pott etter fire kamper.