Bekreftet: Benzema forlater Real Madrid

Karim Benzema (35) har vært i Real Madrid siden 2009. Nå er det slutt for den regjerende Ballon d’Or-vinneren.

BLIR IKKE I MADRID: Karim Benzema, her etter Copa del Rey-seieren i mai. Vis mer

Saken oppdateres!

Det bekrefter Real Madrid på sine hjemmesider søndag formiddag.

«Real Madrid CF og vår kaptein Karim Benzema har blitt enige om å avslutte hans strålende og uforglemmelige periode i klubben vår», står det i uttalelsen.

I utgangspunktet strakk Benzemas kontrakt seg til sommeren 2024.

Flere medier skrev torsdag at Benzema var ferdig i Real Madrid, to dager etter at The Athletic skrev at Benzema hadde mottatt et lukrativt tilbud fra en klubb i Saudi-Arabia.

Får Benzema spilletid blir hans siste kamp for Real Madrid hjemme mot Athletic Bilbao søndag kveld 18:30, i det som er siste serierunde i LaLiga.

35-åringen står med 647 kamper og 353 mål i alle turneringer for Real Madrid, som han kom til som 21-åring i 2009.

«Real Madrid er – og vil alltid være – hans hjem. Vi ønsker ham og hele familien det beste i den neste fasen i livet», skriver klubben.

Benzema er – likt med Marcelo – den mestvinnende spilleren i Real Madrids historie, med hele 25 troféer 25 troféer5 Champions League, 5 klubb-VM, 4 LaLiga, 3 Copa del Rey, 4 spansk supercup, 4 UEFA-supercup.. Den siste av dem ble Copa del Rey-triumfen i starten av mai: