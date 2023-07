Halland Johannessen imponerte for Uno-X: – Gåsehud over hele kroppen

Tadej Pogacar (24) vant den sjette etappen av Tour de France. Samtidig viste Uno-X-rytteren Tobias Halland Johannessen (23) at han er en mann å regne med i årene som kommer med en råsterk tredjeplass.

PALLPLASS: Tobias Halland Johannessen sikret Uno-X sin aller første pallplass da han ble nummer tre på torsdagens etappe.

– Jeg er fornøyd med prestasjonen. Jeg hadde veldig gode bein. Jeg fikk maks ut av det. Pogacar og (Jonas) Vingegaard ble litt for sterke, sier Halland Johannessen til TV 2.

For det ble ingen seier for Uno-X, men det norske sykkellaget viste seg frem da de fikk to mann i bruddet og senere da Halland Johannessen var først opp det berømte fjellpasset Col de Tourmalet.

Pogacar (UAE Team Emirates) ble imidlertid for sterk i kampen om seieren. Dermed svarer sloveneren etter rivalen Vingegaards (Jumbo-Visma) maktdemonstrasjon i går. Halland Johannessen ble nummer tre, nesten halvannet minutt bak.

SLO TILBAKE: Tadej Pogacar etter seieren.

Det er Vingegaard som skal sykle med den gule trøyen på fredag, men Pogacar er nå bare 25 sekunder bak i sammendraget.

– Jeg vil ikke kalle det hevn, men det føles godt å vinne og å ta innpå noen sekunder, sier Pogacar etter seieren.

Det var med rundt 30 kilometer igjen at Pogacar og Vingegaard tok igjen bruddet som Halland Johannessen var en del av.

– Det var litt kjipt at Vingegaard og de kjørte såpass på bak der, sier nordmannen.

Det sto da mellom åtte mann. Én etter én måtte slippe på den siste stigningen, og da Pogacar rykket med rundt tre kilometer igjen, fikk Halland Johannessen nok. Like etter måtte også Vingegaard gi tapt.

– Det er kult. Det er deilig å vinne bruddet. Jeg følte meg veldig sterk. Hvis det er to som skal stå foran deg, er det greit at det er dem, sier Halland Johannessen.

I TV 2s studio var de mektig imponert over prestasjonen til 23-åringen.

– Jeg har gåsehud over hele kroppen, sier sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

Som på onsdag ble det angrepet umiddelbart på torsdagens fjelletappe. Etter hvert var det en rekke ryttere som klarte å løsrive seg fra feltet, blant dem Halland Johannessen og lagkamerat Jonas Gregaard.

Dansken måtte slippe på vei opp fjellpasset Col du Tourmalet, men Halland Johannessen holdt stand og vant den innlagte spurten på toppen.

– Jeg trodde ikke mine egne ører. Det er veldig stort, sier Lauritzen om prestasjonen.

– Det kommer til å stå historiebøkene at han var først opp Col du Tourmalet, påpeker han.