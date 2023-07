NÅ: Halland Johannessen med i brudd – kjemper om seieren

Den norske Uno-X-rytteren Tobias Halland Johannessen (23) kjemper om seieren i den sjette etappen i Tour de France.

forrige





fullskjerm neste I BRUDD: Tobias Halland Johannessen i front. 1 av 2 Foto: MARTIN DIVISEK / EPA / NTB

SISTE: Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard har tatt igjen bruddet.

Torsdag er det duket for nok en fjelletappe og som i går ble det angrepet umiddelbart. Etter hvert var det en rekke ryttere som klarte å løsrive seg fra feltet, blant dem Uno-X-rytterne Tobias Halland Johannessen og danske Jonas Gregaard.

På vei opp fjellpasset Col du Tourmalet måtte flere ryttere slippe, deriblant Gregaard. Halland Johannessen holdt imidlertid stand og vant spurten på toppen.

Når det gjenstår under 30 kilometer har sammenlagtkanonene Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) og Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) hentet inn bruddet som nå består av totalt åtte ryttere.

Les også Tror dette blir forbudt: Norsk Tour-reklame sammenlignes med tobakk

Det var varslet i forkant at Uno-X kom til å prøve seg. Lagets sportsdirektør Stig Kristiansen var optimistisk med tanke på mulighetene for lagets første etappeseier i Tour de France da han ble intervjuet tidligere under etappen.

– Vi fikk to mann i bruddet og vi håper bruddet holder seg helt frem til mål. Vi fikk riktig mann, Tobias, i bruddet ved hjelp av Gregaard. Det er andre sterke folk der, men det er ganske gode muligheter, sa Stig Kristiansen til Discovery.

Han spådde at bruddet kom til å slå sprekker opp Col du Tourmalet og fikk rett i det.

Også på onsdag ønsket de å få med Halland Johannessen i brudd. Da var det i stedet Torstein Træen som ble en del av et brudd på 36 mann, men nordmannen måtte slippe med 80 kilometer igjen av etappen.

Torsdagens etappe i Pyreneene er 144,9 kilometer lang. Rytterne skal ta seg fra Tarbes til Cauterets-Cambasque.