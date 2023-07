Saltnes om Bodø/Glimts angrepsspill: – Rådville, statiske eller illojale

BODØ (VG) Etter en suveren start på sesongen har Bodø/Glimt tapt poeng i to strake eliteseriekamper. Både Kjetil Knutsen og Ulrik Saltnes erkjenner at alt ikke er som det skal være.

ÆRLIG: Ulrik Saltnes er ærlig på at Bodø/Glimt ikke er på sitt beste for tiden. Vis mer

– Det er noe i vår dynamikk og i vårt DNA som ikke er helt på det nivået vi ønsker, sier Kjetil Knutsen til VG.

Han har nettopp sett sitt Bodø/Glimt stange og stange mot Moldes ti menn, men redde ett poeng på overtid.

– Alle er ikke inne i den lojaliteten og forståelsen om hva Bodø/Glimt er. Jeg er glad vi fikk det ene poenget, for det kommer sent, men det her er en kamp vi skal vinne 10 av 10 ganger, sier Knutsen.

I pausen var bergenseren nådeløs mot eget lag.

– Dette er faktisk katastrofe, sa han til TV 2 i pausen om lagets prestasjon i den første omgangen.

Poengtapet mot Molde på eget kunstgress var andre kamp på rad i Eliteserien Bodø/Glimt ikke klarte å vinne. Sist helg tapte de borte mot Strømsgodset. I midtuken hanglet de seg videre i cupen etter en dommertabbe.

– Vi er langt unna mot Godset. Selv om vi fortjener å få med noe fra den kampen så er vi et stykke unna vårt beste. I kampen mot Tromsø er vi ekstremt heldige. For det er en helt ekstrem dommeravgjørelse som går i vår favør som ikke skulle gjort det, sier Knutsen.

– Det er mye å jobbe med her. Mye er bra, men vi må jobbe beinhardt nå for å finne vår retning igjen.

Mannen som har blitt helt på overtid to ganger på rad er enig med sjefen. Lojalitet er et stikkord som går igjen.

– Jeg synes det blir litt for lite kollektive løsninger. Det blir litt for mye tenking, litt for mye se etter egne løsninger og litt for lite dynamikk, sier Saltnes til VG.

– Vi truer ikke alltid de rommene vi må, fordi de ofte ser stengt ut. Men ofte så er det et poeng med å true dem for å gi rom til andre. Da må førstebevegelsen komme, men da er vi kanskje litt for rådville, statiske eller illojale, forklarer han videre.

Knutsen peker på mange skader og mye roteringer som en del av forklaringen på hvorfor Glimt ikke lenger ligner helt på seg selv.

En av dem som ikke spilte kampen mot Molde var Hugo Vetlesen. Han har sannsynligvis spilt sin siste kamp i den gule trøyen før en overgang til utlandet.

– Han har vært på et ekstremt høyt nivå, og var Eliteseriens beste spiller i 2022. Sondre (Brunstad Fet) har vært ute lenge. Ulrik (Saltnes) har vært ute. Den ene i over ett år og den andre i åtte måneder. Det er klart at de må spille seg i form. Vi kan ikke forvente at de er på det nivået Hugo har vært på, sier Knutsen.

IKKE BRA NOK: Kjetil Knutsen er ærlig på at de siste kampene til Bodø/Glimt ikke har vært gode nok.

Det er ikke bare på midtbanen Glimt sliter med skader. Også lenger bakover på banen er det tynt. Spesielt på backplass.

– Vi flytter Fredrik Sjøvold ned som back. Det er en veldig ny posisjon for han. Så det er noe med vårt DNA og hvordan vi skal spille som ikke sitter for øyeblikket.

Etter mange kamper på kort tid er det nå en uke til neste kamp for Glimt. Den vil Knutsen bruke godt.

– Jeg gleder meg til å få en treningsuke nå og begynne å jobbe med dette. Det er ikke syting eller at vi synes synd på oss selv. Men det er der vi er akkurat nå, sier Knutsen.