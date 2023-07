Dele Alli forteller om barndomstraumer og rehab i sjokk-intervju: – Var veldig langt nede

I et lengre intervju forteller den tidligere Tottenham- og England-stjernen Dele Alli (27) om pillemisbruk, overgrep og barndommen som doplanger.

ÆRLIG: Dele Alli deler detaljer om hvor mye han har slitt med de siste årene. Vis mer

– Dette er det perfekte øyeblikket for å fortelle om alt som har skjedd de siste årene, sier Alli i starten av intervjuet, gjort av Gary Neville, nå tv-ekspert og tidligere Manchester United-kaptein.

For noen år siden ble Dele Alli betraktet som et av Englands største talenter noensinne, blant annet av managerlegenden Alex Ferguson.

Men karrieren er ikke blitt slik mange trodde.

I 2022 forlot Alli Tottenham til fordel for Everton, før han ble lånt ut til Besiktas forrige sommer. I april 2023 ble lånet avbrutt og Alli sendt tilbake til Everton med en skade.

– Da var jeg veldig langt nede. Jeg valgte å dra på et rehab-senter som spesialiserer seg på avhengighet, mental helse og traumer. Jeg er evig takknemlig for at Everton lot meg dra på rehab og for at de har støttet meg hele veien, sier Alli.

Det tidligere stjerneskuddet forteller videre at han var avhengig av sovepiller, og at han brukte dem også på dagtid for å «rømme fra virkeligheten».

Det er kun tre uker siden Alli kom tilbake fra rehabilitering.

Fakta Fakta om Dele Alli: Klubber: MK Dons (2011–2015), Tottenham (2015–2022), Everton (2022-) Besiktas (lån, 2022–2023)

Landskamper: 37 kamper og 3 mål for England. Deltok i VM i 2018, der England kom på fjerdeplass

Priser: Årets unge spiller i Premier League (2015/16, 2016/17), BBC Goal of The Season (2015/16) Vis mer

27-åringen sier at han har slitt med mange traumer fra en tøff barndom og hevder blant annet at dette skjedde:

6 år gammel ble han utsatt for et overgrep av en av morens venner.

7 år gammel begynte han å røyke.

8 år gammel begynte han å selge dop.

Hele veien bodde Alli med sin biologiske mor, som slet med alkohol.

Da han var 12 år, ble han flyttet til et fosterhjem og adoptert.

– Jeg ble adoptert av en fantastisk familie. Hvis Gud har spesial-laget mennesker, så er det dem. Da jeg flyttet inn hos dem var det vanskelig å åpne seg, fordi jeg var redd for at de skulle kvitte seg med meg. Så plutselig var jeg 16 år og begynte å spille profesjonell fotball, forteller Alli.

GJENNOMBRUDDET: Dele Alli var kun 17 år da han etablerte seg i MK Dons og tiltrakk seg beilere fra hele England. Vis mer

17 år gammel fikk han sitt gjennombrudd for MK Dons i League One. Etterhvert lå hele fotball-England langflate etter supertalentet. I starten av 2015 signerte han for Tottenham.

I Nord-London ble Alli kåret til årets unge spiller i Premier League både i 2015/16-sesongen og i 2016/17-sesongen, før han imponerte i trøye 10 for England under VM i 2018.

Så kom nedturen:

– Det er vanskelig å peke på et spesifikt tidspunkt. Jeg husker da José Mourinho var trener og jeg ikke var inne på laget lenger. Før en treningsøkt så jeg meg selv i speilet og lurte på om jeg skulle legge opp i en alder av 24. Det var hjerteskjærende å ha tenkt at det var noe jeg seriøst vurderte, sier Alli.

27-åringen hevder oppholdet på rehab i USA har gjort ham bedre rustet til å forstå sine egne følelser.

– Jeg har fått lidenskapen tilbake igjen. Jeg håper at min historie kan hjelpe andre som sliter. Dersom jeg hjelper minst én person med å fortelle min historie, så er det verdt det, oppsummerer Alli.