Lillestrøm vant igjen og topper Eliteserien: – Norges beste lag på dødball

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Aalesund 2–0) Tre av fem kamper har vært mot nyopprykkede lag, men jubelbrølet fra Lillestrøm-supporterne ved sluttsignalet tyder på at de neppe bryr seg om det når de leser tabellen.

Der ligger romerikingene øverst, og etter en relativt kontrollert og litt kjedelig 2–0-seier mot Aalesund torsdag kveld har de dessuten fire poeng ned til serietoer Viking, men med én kamp mer spilt. I det som også er LSKs beste seriestart på 15 år, er både poengfangst (13) og målforskjell (11–3) faktisk prikk likt som etter fem kamper i 2007.

– Vi er det beste laget i Norge akkurat nå. Vi er på topp. Det sier seg selv, sier midtbaneeleganten Magnus Knudsen til VG.

Rostov-proffen forlot Lillestrøm etter fjerdeplassen i fjor og mener det er samme «passion», treningsvilje og kultur da han kom tilbake som en «bonusspiller» på lån rett før seriestart som følge av krigssituasjonen i Russland. Det har løftet LSK-midtbanen ett nivåhakk opp.

– Nå har vi fått et ekstra år i Eliteserien, et ekstra år med erfaring, vi får mer kontroll på kampene og kan styre kampene i større grad. Det gir resultater, mener Knudsen.

Torsdagens oppgjør tilhører egentlig serierunde 15 og ble fremskyndet på grunn av Lillestrøms europacupdeltagelse til sommeren. Det var aldri særlig spennende etter at hjemmelaget sikret en tidlig ledelse.

Det hjalp ikke Aalesund-trener og 4–3–3-fantast Lars Arne Nilsen å ta med seg sin ferske trebackslinje som mot Odd i Skien ga maks uttelling, tre poeng og en haug av brudd av motstanderen. På Åråsen-gresset var det mer grus i AaFK-maskineriet, Ifeanyi Mathew og Knudsen styrte midtbanen – og samtidig var hjemmelaget effektive umiddelbart.

Det sved litt ekstra for Aalesund-sjefen at målet kom på dødball. For der skulle laget hans være forberedt. Men allerede etter ni minutter ble de oransje overrumplet av en kort corner.

– De er kanskje Norges beste lag på dødballer. Da må vi være sterke. Det var vi ikke i dag, sier AaFK-trener Lars Arne Nilsen.

Ylldren Ibrahimaj dyttet ballen til Magnus Knudsen, som crosset rett over på bakre stolpe. Der var dødballuringen Tom Pettersson fint plassert. Oppasser Isak Dybvik Määttä ble spist av svensken, og i ligasesongens første kamp fra start styrte Pettersson inn ledermålet.

Også neste målsjanse var mål, men situasjonen hadde aldri blitt til uten den grove pasningsmissen til Besim Serbecic. AaFK-stopperen må ha forsøkt å spille hjem til egen keeper, men bommet totalt på utførelsen, og ballen forsvant helt over til Ylldren Ibrahimaj på motsatt side.

Han trakk inn fra høyre og kom innenfor 16-meteren i perfekt posisjon for en links-skytter: Via Aalesund-stopper Alexander Juel Andersen skrudde han ballen i lengste bak en utspilt Sten Grytebust.

2. omgang var mindre innholdsrik. Lillestrøm kunne økt da Mathew traff stolpen på suser av en markkryper, mens Aalesund fikk satt mer press på hjemmelaget i matchens siste fjerdedel. Både på dødball og etter pasningsfeil fra Lillestrøm kunne blant annet tidligere Lillestrøm-spiller Torbjørn Kallevåg sprukket nullen bak en solid Mads Hedenstad Christiansen. Men det skjedde aldri.

Dermed befestet Lillestrøm posisjonen øverst på tabellen. Uten at Lillestrøm-trener Geir Bakke var interessert i å snakke for mye om det å være et topplag etter fem runder.

– Nei, jeg kjenner jeg blir litt halvveis «rød på øra» når vi snakker om topplag. Vi har akkurat kommet i gang med sesongen. Jeg er glad for inngangen og poengene, ingen skal ta fra oss det, sier Geir Bakke.

Han erkjenner et «snev av ubehag» over at de ikke klarte å avgjøre kampen før. Men etter to sene ettmålsseirer mot Haugesund (1–0) og Molde (2–1) kunne han konstatere at laget hans også er i stand til å ri ledelsen inn til tre poeng.

– Vi har mye å jobbe med. Vi må bli skarpere i innleggfasen, presisjonen i pasningsspillet, enda stødigere i de perioodene vi skal «drepe» kampen. Vi bør være såpass rå at vi scorer 3–0, mener LSK-treneren.

Kanarifuglene har allerede rukket å møte samtlige nyopprykkede lag og tatt syv poeng. I neste seriekamp venter kanskje den tøffeste oppgaven av de alle, Bodø/Glimt på bortebane.

– Vi har sett tidligere at nyopprykkede lag er gode i starten, det er ikke enkle kamper. Vi tar én kamp av gangen. For oss er alle motstanderne like mye verdt, påpeker Magnus Knudsen.