Duket for norsk drømmefinale: – Barcelona er favoritten

(Wolfsburg – Barcelona 2–0, 3–5 sammenlagt, PSG – Lyon 1–2, 3–5 sammenlagt) Caroline Graham Hansen (27) og Ingrid Syrstad Engens (24) Barcelona møter Ada Hegerbergs (26) Lyon i Champions League-finalen.

30. apr. 2022 22:53 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg ser for meg at sånn det har snudd fra at Lyon har vært suverene, er det Barcelona som har den rollen nå. Det blir en drømmefinale, ikke bare med norske øyne, men det er de to beste lagene i verden, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp til VG før semifinalene ble spilt.

Barcelona hadde gitt seg selv et meget godt utgangspunkt før returoppgjøret Aok Stadion lørdag. Storklubben ledet 5–1 fra den første kampen, men fikk det tøft på bortebane.

Wolfsburg scoret både ett og to mål, men klarte aldri å gjøre det veldig skummelt for Graham Hansen og Syrstad Engens Barcelona.

– For meg er det ganske klart at Barcelona er favoritten. Men jeg forventer at det kan bli en jevn finale, sier Torp.

Lyon på sin side hadde bare ett mål å gå på før returoppgjøret i Paris, men Hegerberg sørget tidlig i den første omgangen for at luken ble på to mål.

På innlegg fra venstre stormet Hegerberg inn i PSG sin 16-meter, i feltet og i duell med en PSG-forsvarer, var Hegerberg sterkest og stanget inn 1–0.

I den andre omgangen var stjernespissen frempå med pannebrasken igjen og jublet for scoring, men en lagvenninne av Hegerberg var i offside og målet ble annullert. PSG fant veien til nettmaskene med Marie-Antoinette Katoto, men det samme gjorde Lyon og Wendie Renard. Dermed er Lyon klare for sin tiende Champions League-finale.

Grafikk fra Sofascore.com

– På samme måte som Barcelona har tatt over favorittstempelet fra Lyon. Har Graham tatt over som den største stjernen fra Hegerberg?

– Det kan du si, og det henger sammen med at Ada har vært skadet. Og så har Graham levert. Hun har vært vanvittig bra for Barcelona i disse Champions League-kampene. Det målet hun scoret i den første kampen var jo helt vanvittig. Men så er det fortsatt Ada som er tidenes toppscorer i Champions League. Og der jo to helt forskjellig spillere, så de er vanskelig å sammenligne. Men stjernestatusen er ganske jevn, svarer NRK-eksperten.

Graham Hansen og Hegerberg møttes også i finalen i 2018. Den gangen mellom Wolfsburg og Lyon, hvor sistnevnte vant 1–4 etter ekstraomganger.

I tillegg til de to superstjernene, er også Ingrid Syrstad Engen klar for Champions League-finale for Barcelona.

Grafikk fra Sofascore.com

– Det vitner om at alt er mulig. Det gir en vanvittig inspirasjon og motivasjon til yngre spillere, men så er det litt tilfeldig hvem som når opp på det nivået. Dette er også starten av kvinnefotballen, det vil bli vanskeligere. Det er ikke sikkert vi har verdens beste spillere om 10–15 år, mener Torp.

Interessen rundt kvinnefotball har eksplodert de siste årene, og Barcelona er en av klubbene som har hatt størst vekst av tilskuere på kampene.

De to siste Champions League-kampene på Camp Nou, som rommer 99 354 tilskuere, har vært fullsatte.

– Kan vi se lignende interesse for finalen som spilles på Juventus Stadium?

– Det blir spennende å se, men da har du ikke hjemmesupportere. Da må folk ut å reise, og det er en liten baug for mange. Men sånn som interessen har vært, tror jeg hvert fall Barcelona vil få med seg mange, svarer Torp.