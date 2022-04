Tore Strømøy tordner etter tap i styrelederkampen

TRONDHEIM/OSLO (VG) Han var aldri i nærheten av å bli valgt til RBK-styreleder. I etterkant av årsmøtet fyrte Tore Strømøy (62) løs mot behandlingen han fikk opp mot avstemningen.

TAPTE: Tore «På Sporet» Strømøy.

28. apr. 2022 08:08 Sist oppdatert 19 minutter siden

– Jeg skjønte hvilken vei det ville gå. Etter jeg ble partert og ødelagt fra scenen og at man fikk stå og holde på sånn, der jeg ikke fikk si noen ting, så skjønte jeg at dette løpet er pent kjørt, reagerer Strømøy overfor VG og siktet til at hans kandidatur ble revet i filler av RBK-medlem Bjørn Borthen fra talerstolen.

Borthen tok blant annet frem økonomiske tall fra tiden Strømøy var styreleder i Byåsen, og mente det ikke var noen jubel over jobben han hadde gjort i håndballklubben, skriver Adresseavisen.

– Jeg synes det er rart at de ikke stoppet ham, men sto og lot det skje. Det var ikke Rosenborg verdig, tordner Strømøy.

Frode Thingstad var en av dem som talte imot Strømøy fra scenen, og sier til Adresseavisen at han ikke følte at han begikk noe karakterdrap.

– Da det begynte å komme utspill fra Tore som for eksempel å åpne for ny stadion, bestemte jeg meg for, som Rosenborger, at jeg ville si min mening. For meg er klubben viktigst, sier Thingstad til avisen.

– Etter at jeg hadde holdt innlegget fra scenen, var det mange som kom bort og takket meg. Jeg angrer ikke på det jeg gjorde for klubben i mitt hjerte.

Thingstad ba også Strømøy om å trekke seg før voteringen.

Tidligere proffsyklist Cecilie Gotaas Johnsen vant avstemningen med 723 - 63 i stemmer.

Ørjan Engen – som kommer fra Rosenborg Kvinner – blir ny nestleder. Mens tidligere landslagskeeper og Rosenborg-trener Ola By Rise og tidligere Rosenborg-spiller Tore Reginiussen er blant de nye navnene i styret.

Rosenborg vedtok også at herre- og kvinnelagene under Rosenborg-fanen skulle slås sammen til én.

– Jeg må bare si takk for den tillitserklæringen jeg har fått, sa kveldens seierskvinne Gotaas Johnsen til VG.