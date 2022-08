Gjermund Åsen tilbake fra start – da vinner Lillestrøm

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Sandefjord 3–0) Gjermund Åsen (31) var endelig tilbake fra start hos Lillestrøm. Da blir det gjerne tre poeng. Det ble det også mot Sandefjord søndag.

Gjermund Åsen startet sist mot Strømsgodset den 26. juni.

Til kanarifansens glede var han tilbake søndag kveld - og det ga resultater. I det 26. minutt sendte han Lillestrøm i ledelsen 1–0 – og i 2. omgang hadde han målgivende på 3–0-målet mot Sandefjord. Seieren betyr at Lillestrøm går forbi Bodø/Glimt og nå er nummer to på tabellen når begge har 19 kamper.

Lillestrøm med og uten Åsen fra start i ligaen er faktisk to forskjellige ting:

LSK med Åsen fra start: 2,4 poeng per kamp (12 kamper, 9–2–1 og 29 poeng).

LSK uten Åsen fra start: 1,5 poeng per kamp (7 kamper, 3–2–2 og 11 poeng).

Før søndagens kamp mot Sandefjord hadde Åsen spilt til sammen bare 50 minutter på de siste seks siste seriekampene. Han har slitt med to forskjellige skader som har holdt ham utenfor spill.

Scoringen mot Sandefjord betyr at Gjermund Åsen har scoret seriemål i 12 sesonger på rad (øverste og nest øverste nivå).

Merkelig mål

Det var for øvrig et merkverdig mål: Vetle Dragsnes kom alene igjennom, men keeper Hugo Keto var flott ute og stoppet LSK-spilleren. Gjermund Åsen fanget opp ballen, som etter hvert skulle treffe både en liggende Dragsnes og Sandefjords Fredrik Flo før den gikk fra Åsen og i nettmaskene.

– Det var deilig, men vi må opp ringene i 2. omgang, sier Åsen til Discovery+ i pausen.

– Det blir litt for store avstander, og vi må tørre å spille lengre angrep.

LSK-trener Geir Bakke sier dette om Åsen:

– Han har bevist mange ganger at han er betydningsfull på gode dager.

ÅRÅSEN-HELT: Vetle Dragsnes var involvert i tre LSK-mål mot Sandefjord søndag.

– Det er godt å få en trepoenger igjen, sier LSK-trener Geir Bakke til Discovery+.

– Vi har lyst til å være med på «kjøret» så lenge som mulig, sier han om gullkampen i Eliteserien.

Sandefjords Mats Haakenstad – med en fortid på Åråsen – innrømmet at LSKs ledermål var fortjent, selv om det kom etter «litt tilfeldigheter»:

– De trykker oss tilbake, men så synes jeg at vi er best etter scoringen, sier Haakenstad til Discovery+.

– Vi gjør en helt okay 1. omgang, men vi kan ikke gi dem så mange cornere, fastslår Sandefjord-trener Andreas Tegström.

Komfortabelt

Tidlig i 2. omgang økte Lillestrøm til 2–0. Kasper Kairinen hadde kommet inn i pausen for Holmbert Fridjonsson. Han skjøt hardt utenfor keeper Hugo Ketos rekkevidde. Det er finnens første seriemål siden juli i fjor.

Vetle Dragsnes hadde vært nest sist på de to første målene, og etter 68 minutter skulle han også komme på scoringslisten da han dundret inn 3–0 etter pasning fra gjett hvem? Gjermund Åsen, selvfølgelig.

– Det var deilig. Vi har hatt en vane de siste kampene med å starte dårlig, men i dag slår vi tilbake etter noen kamper som vært under pari, sier Dragsnes til Discovery+.

– Dette var en skikkelig «back-on-track»-kamp. Dette er dette nivået vi skal være på.

Full pott mot Sandefjord

Sandefjord hadde ingen muligheter til å ta poeng på Åråsen. Klubben slipper inn mange mål for tiden, og er blant de mange lagene som i øyeblikket kjemper om å unngå kvalik-plassen.

– Lillestrøm er best i dag. De er dyktige foran «kassa», fastslår Haakenstad til Discovery+.

Lars Markmanrud hadde erstattet suspenderte Jesper Taaje i midtforsvaret til Sandefjord og gjorde en grei kamp. Albin Winbo debuterte fra start, mens Amer Ordagic spilte sin første seriekamp fra start i år etter mye skadetrøbbel.

Lillestrøm har nå vunnet syv av ni Åråsen-møter med Sandefjord Fotball i seriesammenheng. Sandefjords ene seier kom i det første oppgjøret i mai 2006, med nåværende SF-trener Andreas Tegström som matchvinner (2-1).

Denne sesongen har Lillestrøm fått full pott mot Sandefjord. Et av hvalfangerbyens verste tap for sesongen kom i hjemmemøtet med LSK i mai. SF ledet 1-0, men tapte 1-4 etter blant annet to selvmål.