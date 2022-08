Bayern München-treneren har ikke glemt sitt gamle lag: – Jeg følger fortsatt med

Tirsdag ledet han Bayern München til 2–1-seier over Barcelona. Torsdag er det en helt annen kamp som får oppmerksomheten til Alexander Straus.

Alexander Straus har ikke glemt sine gamle spillere i Brann: – Du må hilse dem fra meg, sier han.

18. aug. 2022 10:46 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har veldig tro på at Brann kommer til å vinne mot ALG Spor og Spartak Subotica, og ta seg videre til neste runde, sier tidligere Brann-trener Alexander Straus.

Han ledet Sandviken til et historisk seriegull i deres siste sesong før de byttet klubb og fikk Brann-logoen på drakten. Nå er han hovedtrener for den tyske storklubben Bayern Münchens kvinnelag, som han ledet til 2–1-seier over Barcelona i en treningskamp tirsdag denne uken.