Barmen klar for Aalesund

Kristoffer Barmen (28) har signert en kontrakt med Aalesund ut 2021-sesongen.

SAMMEN IGJEN: Kristoffer Barmen og Lars Arne Nilsen jobbet tett sammen i Brann i flere år og blir gjenforent i Aalesund.

31. aug. 2021 20:37 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Kristoffer er en god fotballspiller, og vil gi oss en ny dimensjon inn i en tøff høstsesong. Vi har lyktes med å få inn en spiss og en midtbanespiller med kvaliteter som utfyller den solide troppen vi har, og vi føler oss klar til å krige om et opprykk i høst, sier sportslig leder i Aalesund, Bjørn Erik Melland, i en pressemelding.

Barmen spilte 250 kamper for Brann, men fikk sparken etter det skandalepregede nachspielet på Brann Stadion natt til 10. august.

– Vi er rimelig trygge på at Kristoffer er klar for å jobbe knallhardt i denne perioden for å lykkes på egne og AaFK sine vegne, sier Melland.

Før Barmen kunne signere for Aalesund, var han avhengig av å komme til en enighet med Brann. Den kom kvart over elleve og en halvtime senere kom Aalesund med bekreftelsen på at de hadde signert Barmen.

TURBULENTE UKER: Kristoffer Barmen ble sparket av Brann etter skandalenachspielet for tre uker siden.

Mandag ble det kjent at Kristoffer Barmen var forberedt på å møte opp på Brann-trening på onsdag. NISO-advokat Eirik Monsen opplyste til Bergens Tidende at Barmen var klar for å stå i stillingen sin ut oppsigelsestiden på tre måneder, som ifølge Monsen trer i kraft fra 1. september.

I pressemeldingen fra Brann skriver at klubben at de er enig med Barmen om en avtale som gjør at Barmen fratrer sin stilling som fotballspiller i dag – tirsdag 31. august.

– Jeg ønsker å legge nachspielsaken bak meg og bidra til å skape ro rundt Brann, slik at spillerne og klubben kan konsentrere seg fullt ut om å redde plassen i eliteserien. Jeg er lei for at jeg handlet som jeg gjorde og for støyen det har skapt for klubben jeg har vokst opp i og er glad i, sier Kristoffer Barmen.

– Av hensyn til ro for de øvrige spillerne, klubben og behovet for fokus på det sportslige fremover, er vi glade for at vi har blitt enige om en avtale som også gir Barmen muligheten å komme seg videre. Vi ønsker Kristoffer lykke til, og ser frem til at vi som klubb kan legge dette bak oss og begynne jobben med å bygge opp igjen tilliten til alle som er glade i Sportsklubben Brann, sier daglig leder Vibeke Johannesen.

Like før klokken 19.00 kom Barmen ut fra Brann Stadion etter et nytt møte med Brann-ledelsen, ifølge BA. Der ønsket han ikke å si noe til avisen, og ifølge TV 2 og BA skal Barmen kort tid etter ha satt seg på et fly til Ålesund. Dette stemmer også overens med opplysninger VG sitter på.

Flyet landet i Ålesund like før halv ni, og spilleren tok seg tid til å kommentere utviklingen til TV 2 utenfor Ålesund lufthavn, Vigra.

– Jeg har ikke noe avtale som er klar, hverken med Aalesund eller Brann, men jeg kommer her fordi jeg håper ting vil ordne seg i kveld. Så får vi se. Jeg gjør i hvert fall mitt for at dette skal gå gjennom. Så får vi satse på at andre gjør sitt, sa Barmen til TV 2.

28-åringen sier at de siste tre ukene har vært fullstendig kaos.

– Det har rett og slett vært blytungt å stå i denne stormen. Det har vært et mareritt for meg som Brann-gutt oppi alt dette. Jeg føler jeg har kommet ut sterkere på den andre siden, så jeg får håpe dette løser seg, sa 28-åringen.

I Aalesund blir Barmen gjenforent med tidligere Brann-trener Lars Arne Nilsen. Aalesund spiller for tiden i Obos-ligaen, hvor de ligger på fjerdeplass etter 16 runder. Nilsen var trener for Brann fra mai 2015 til han fikk sparken i august i fjor.

Barmen var en sentral brikke på Branns lag under Nilsen, på et lag som tok sølv i 2016 og bronse i 2018.

Aalesund skal først ha forsøkt å hente Vegard Leikvoll Moberg fra Bodø/Glimt, men klubbene ble ikke enige, ifølge opplysninger VG sitter på.

Fredag 20. august kom beskjeden om at Barmen hadde fått sparken i Brann på grunn av nachspielet på Brann Stadion natt til 10. august. Ledelsen begrunnet det blant annet med at Barmen hadde «en sentral rolle i gjennomføringen av nachspielet».