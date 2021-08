Barmen klar for Aalesund: – Klar til å krige igjen

Halvannen uke etter at han fikk sparken i Brann, har Kristoffer Barmen (28) signert en kontrakt med Aalesund ut 2021-sesongen.

31. aug. 2021 20:37 Sist oppdatert 6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg kommer med masse energi. Jeg er overtent etter å ha vært en periode på sidelinjen. Vi har hatt en sak i Brann nå som har tært litt på, både fysisk og mentalt, men nå er jeg klar til å krige igjen, sier Kristoffer Barmen i et intervju publisert på lagets Twitter-konto.

I Aalesund blir han gjenforent med tidligere Brann-trener Lars Arne Nilsen.

– Vi har et veldig godt forhold. Det har vært til tider mye opp og ned mellom oss. Det har til tider vært veldig betent, men vi har alltid klart å komme frem til en løsning. I bunn og grunn er vi veldig glad i hverandre, og det er nok grunnen til at jeg er her i dag, sier Barmen.

SAMMEN IGJEN: Kristoffer Barmen og Lars Arne Nilsen jobbet tett sammen i Brann i flere år og blir gjenforent i Aalesund.

Barmen spilte 250 kamper for Brann, men fikk sparken etter det skandalepregede nachspielet på Brann Stadion natt til 10. august.

– Vi er rimelig trygge på at Kristoffer er klar for å jobbe knallhardt i denne perioden for å lykkes på egne og AaFK sine vegne, sier sportslig leder Bjørn Erik Melland.

– Det er utrolig stort potensial i klubben. Lars Arne har solgt inn spillergruppen til meg veldig godt. Vi skal rykke opp til høsten, og så får vi eventuelt ta det derfra. Ålesund er en veldig fin by og jeg har hatt mye gøy her tidligere. Jeg gleder meg til å komme i gang, sier Barmen.

Før Barmen kunne signere for Aalesund, var han avhengig av å komme til en enighet med Brann. Den kom kvart over elleve og en halvtime senere kom Aalesund med bekreftelsen på at de hadde signert Barmen.

Mandag ble det kjent at Kristoffer Barmen var forberedt på å møte opp på Brann-trening på onsdag. NISO-advokat Eirik Monsen opplyste til Bergens Tidende at Barmen var klar for å stå i stillingen sin ut oppsigelsestiden på tre måneder, som ifølge Monsen trer i kraft fra 1. september.

I pressemeldingen fra Brann skriver at klubben at de er enig med Barmen om en avtale som gjør at Barmen fratrer sin stilling som fotballspiller i dag – tirsdag 31. august.

– Jeg ønsker å legge nachspielsaken bak meg og bidra til å skape ro rundt Brann, slik at spillerne og klubben kan konsentrere seg fullt ut om å redde plassen i eliteserien. Jeg er lei for at jeg handlet som jeg gjorde og for støyen det har skapt for klubben jeg har vokst opp i og er glad i, sier Kristoffer Barmen.

– Av hensyn til ro for de øvrige spillerne, klubben og behovet for fokus på det sportslige fremover, er vi glade for at vi har blitt enige om en avtale som også gir Barmen muligheten å komme seg videre. Vi ønsker Kristoffer lykke til, og ser frem til at vi som klubb kan legge dette bak oss og begynne jobben med å bygge opp igjen tilliten til alle som er glade i Sportsklubben Brann, sier daglig leder Vibeke Johannesen.