Barmen på plass i Ålesund: – Håper ting vil ordne seg

Ifølge både BA og TV 2 skal Kristoffer Barmen være nær en gjenforening med Lars Arne Nilsen i Aalesund.

SAMMEN IGJEN? Kristoffer Barmen og Lars Arne Nilsen hadde mange fine stunder sammen i Brann.

11 minutter siden

Saken oppdateres!

Kristoffer Barmen fikk for halvannen uke siden sparken i Brann og de siste dagene har det vært intensiv møteaktivitet mellom Barmen og klubben.

Like før klokken 19.00 kom Barmen ut fra Brann Stadion etter et nytt møte med Brann-ledelsen, ifølge BA. Der ønsket han ikke å si noe til avisen, og ifølge TV 2 og BA skal Barmen kort tid etter ha satt seg på et fly til Ålesund. Dette stemmer også overens med opplysninger VG sitter på.

Flyet landet i Ålesund like før halv ni, og spilleren tok seg tid til å kommentere utviklingen til TV 2 utenfor Ålesund lufthavn, Vigra.

– Jeg har ikke noe avtale som er klar, verken med Aalesund eller Brann, men jeg kommer her fordi jeg håper ting vil ordne seg i kveld. Så får vi se. Jeg gjør i hvert fall mitt for at dette skal gå gjennom. Så får vi satse på at andre gjør sitt, sier Barmen til TV 2.

TURBULENTE UKER: Kristoffer Barmen ble sparket av Brann etter skandalenachspielet for tre uker siden.

28-åringen sier at de siste tre ukene har vært fullstendig kaos.

– Det har rett og slett vært blytungt å stå i denne stormen. Det har vært et mareritt for meg som Brann-gutt oppi alt dette. Jeg føler jeg har kommet ut sterkere på den andre siden, så jeg får håpe dette løser seg, sier Barmen til TV 2.

I Aalesund kan Barmen bli gjenforent med tidligere Brann-trener Lars Arne Nilsen. Aalesund spiller for tiden i Obos-ligaen, hvor de ligger på fjerdeplass etter 16 runder. Nilsen var trener for Brann fra mai 2015 til han fikk sparken i august i fjor.

Barmen var en sentral brikke på Branns lag under Nilsen, på et lag som tok sølv i 2016 og bronse i 2018.

Barmens agent, André Schei Lindbæk, og Branns sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen ønsker ikke å kommentere saken overfor VG. Sportssjef i Aalesund, Bjørn Erik Melland, har ikke besvart VGs henvendelser.

Aalesund skal først ha forsøkt å hente Vegard Leikvoll Moberg fra Bodø/Glimt, men klubbene ble ikke enige, ifølge opplysninger VG sitter på.

Fredag 20. august kom beskjeden om at Barmen hadde fått sparken i Brann på grunn av nachspielet på Brann Stadion natt til 10. august. Ledelsen begrunnet det blant annet med at Barmen hadde «en sentral rolle i gjennomføringen av nachspielet».

Mandag ble det kjent at Kristoffer Barmen var forberedt på å møte opp på Brann-trening på onsdag. NISO-advokat Eirik Monsen opplyste til Bergens Tidende at Barmen var klar for å stå i stillingen sin ut oppsigelsestiden på tre måneder, som ifølge Monsen trer i kraft fra 1. september.

Agent Schei Lindbæk så følgende til BA tidligere tirsdag:

– Vi har flere klubber som er interesserte. Når denne saken først dukket opp, tenkte jeg at vi i utgangspunktet først og fremst måtte rette oss mot det utenlandske markedet, men etter hvert har dette blitt en så stor sak at den også ha blitt omtalt i utlandet. Her i Norge har nok saken blitt omtalt mer nyansert enn i utlandet, og interessen er faktisk størst fra norske klubber.