Brann-kapteinen deltok på nachspiel: – Jeg skjønner at det stilles spørsmål

Daniel Pedersen vil ikke svare på så mange spørsmål om egen rolle på festen.

Daniel Pedersen er en av ni Brann-spillere som signerte en offentlig uttalelse mandag.

Nå nettopp

Daniel Pedersen er Branns kaptein, og var en av dem som var til stede på nachspielet på Brann Stadion.

BT-kommentator Anders Pamer er en av dem som nå mener dansken ikke lenger kan være kaptein for Brann.

– Jeg skjønner at det stilles spørsmål ved alle i klubben. Det er naturlig, og det skal folk få lov til. Jeg kan ikke styre hva folk mener, sier Pedersen.

BT har spurt hvilken rolle han hadde på festen, om han gjorde noe for å stoppe den, om han som kaptein burde tatt ekstra ansvar, samt om hvilken rolle han har hatt i å håndtere saken i etterkant.

Dansken ønsker ikke å kommentere noe av dette.

– Du har ingen spesifikk rolle eller posisjon i gruppen som kaptein?

– Jo, men jeg kommer ikke til å gå inn på roller og sånt. Dette er noe vi håndterer som gruppe, sier Pedersen.

Daniel Pedersen har vært Branns kaptein siden starten av 2020.

– Alltid en ære

Spillerne som var til stede har beklaget i en felles uttalelse. Pedersen sier han ikke ønsker å kommentere saken utover det.

– Det var en feil at vi var der, og det legger vi oss flate for. Nå forsøker vi å se fremover, sier Pedersen.

– Hva innebærer det for deg å være kaptein i Brann?

– Det er selvfølgelig alltid en ære. Det er alltid spesielt.

– Har man et spesielt ansvar?

– Selvsagt har man det.

– Kan du utdype det?

– Man er en av de rutinerte spillerne. Det er vanskelig å forklare, det er ulikt fra person til person hvordan man er.

– Det er vanskelig å holde hodet over vannet for oss som skal håndtere dette internt, sier Horneland.

Dette sier Horneland

– Jeg tenker at alle spillere har et særlig ansvar, sier trener Eirik Horneland når han blir spurt om sin kaptein.

BT har spurt Horneland om Pedersens rolle i håndteringen av skandalen, ansvaret som medfølger kapteinsbindet og om Pedersen har fremstått som en kaptein og en ledertype.

Horneland sier han ikke vil snakke om enkeltspillere.

– Jeg skjønner at dere vil gå den veien, men jeg kommuniserer med enkeltspillere internt. Kollektivt synes jeg ikke vi har håndtert situasjonen ypperlig.

Tirsdag sa Horneland til BA at han ikke hadde tenkt over kapteinssituasjonen. Det har han fremdeles ikke gjort onsdag.

– I utgangspunktet ønsker du ledere i ethvert lag som klarer å håndtere presset på en god og ordentlig måte, sier Horneland.

Han sier det har vært vanskelig å tenke på sånt når det hver dag kommer ny informasjon han må forholde seg til.

– Jeg blir hele tiden spist opp av nye saker som skal håndteres. Vi kommer aldri ovenpå for å komme videre.

Avviser ukultur

– Vi tar ansvar for at vi var på festen, hele gjengen, sier Thomas Grøgaard.

Han er nettopp ferdig med trening på Nymark-feltet og forsøker sammen med resten av laget å finne tilbake til en normalitet. Men fortsatt er det nachspiel-skandalen som preger Brann.

27 år gamle Grøgaard svarer slik på spørsmål om hvorfor han som en rutinert spiller gikk på nachspiel midt i en sesong der Brann holder på å rykke ned:

– Si det, jeg virker veldig dum. Det verste synes jeg er at vi tok med oss utenforstående inn på Stadion og brøt koronareglene. Det var helt idiotisk.

– Frem til dette hadde jeg bare fått melding med hjem fra barneskolen, sier Thomas Grøgaard.

Den tidligere Odd-spilleren avviser at nachspielet representerer en ukultur i Brann.

– Det er moderate mengder alkohol vi snakker om. Dessverre fikk hele Norge vite om det. Dette var et engangstilfelle, sier Grøgaard.

Heltne Nilsen: Ingen kommentar

Sivert Heltne Nilsen (29) svarer ikke på spørsmål hvorfor han, som en rutinert spiller og en som har vært kaptein flere ganger i sin karriere, valgte å gå på nachspiel.

– Ingen kommentar, sier den nyinnkjøpte midtbanemannen. Han viser til fellesuttalelsen spillerne ga mandag kveld.

Sivert Heltne Nilsen overtok kapteinsbindet for Daniel Pedersen mot Strømsgodset. Han var også til stede på nachspielet.

På samme spørsmål svarer Eirik Holmen Johansen (29) slik:

– Jeg har egentlig ikke noe mer å legge til.

Ruben Kristiansen (33) var ikke på nachspiel. Han er glad for at lagkameratene valgte å stå frem.

– Det er fint at folk får vite hva som har skjedd og vi kan gå videre, sier Kristiansen. Han tror det er bra for omverdenen at lagkameratene står for det de har gjort.

– Brann skal være åpen og ærlig som klubb. Da skal vi ikke feie ting under teppet, sier han.