Suksessen deres ble sett på som utopi. Norske Bjørnar har et helt spesielt forhold til Premier League-debutanten.

Brentford er tilbake på øverste nivå i engelsk fotball for første gang på 74 år. Det blir ekstra spesielt for lagets supportere, blant andre noen få nordmenn.

Kaptein Pontus Jansson løftet playoffpokalen da Brentford sikret opprykk i mai. Kan laget holde seg?

Nå nettopp

«Utopi».

Det var ordene som ble brukt i britiske medier da Brentford slo Swansea i playoff-finalen på Wembley i mai. Seieren betydde at klubben fra London-forstaden tok steget opp i Premier League.

På Wembley var det stor glede blant lagets supportere. Deres danske manager Thomas Frank ble kastet opp i luften av jublende spillere.

Brentford har ikke mange norske fans, men man kunne likevel høre klubbens sanger på puben Bohemen i Oslo. Forsanger var Bjørnar Bruun (58).

Han har sett på engelsk fotball siden tippekampens dager. Men kjærligheten for Brentford oppsto først i 2018.

Han er imidlertid ingen medgangssupporter. Engasjementet for den ferske Premier League-klubben skyldes en helt spesiell tilhørighet. Han er spent på om den blir den samme nå som laget er på øverste nivå.

Var ille ute

For Brentford er klubben som har valgt en annerledes vei til toppen av den engelske fotballpyramiden. De var helt nede i League Two, altså fjerde øverste nivå, så sent som i 2009. Noen år tidligere var det på håret at de ikke gikk under økonomisk.

Den lokale forretningsmannen Matthew Benham ble redningen. Han har vært fan siden han var gutt.

Gjennom nøktern pengebruk og godt samarbeid mellom ham og de to danskene Rasmus Ankersen (sportsdirektør) og Frank ble opprykket endelig sikret i mai.

Hovedtrener Thomas Frank kan få det tøffere enn dette når laget skal beholde plassen i Premier League.

Forelsket seg i miljøet

For norske Bjørnar Bruun føles det fortsatt som en drøm at klubben han elsker skal spille mot de beste.

På tross av lang fartstid som fotballinteressert, fant Bruun aldri et skikkelig favorittlag i England. Han har vært på over 30 stadioner.

Men i Brentford var det noe som var annerledes. Da Bruun kom inn på puben i der, fikk han følelsen av at han var del av en liten, men svært hyggelig fotballfamilie.

– Det var noe med det å komme inn i et sted der det også var folk som bodde rett borti gaten. Det var så mange gode samtaler og hele den sosiale pakken jeg ønsket.

For Bruun erkjenner selv at han ikke kan så mye om «det fotballtekniske». Men i Brentford fant han alt han lette etter. Det ble et steg bort fra det kommersielle fokuset han føler er i storklubbene. Han frykter at det skal bli mer av det nå som laget er i Premier League, men får også håp av at de som styrer har hatt fokus på å dyrke «familiebåndene» rundt klubben. For Bruun er det vel så viktig som seier og tap.

Bjørnar Bruun er en av uhyre få norske sesongkortholdere på Brentfords nye hjemmebane. Han har forelsket seg i miljøet rundt klubben. Han har blant annet fått være med i spillerbussen og sitte i direktørlosjen på kamp.

Legges merke til

Han har investert både mye tid og penger i lidenskapen. Drømmen om å bli sesongkortholder og ha en fast plass på stadion ble oppfylt ved at han begynte som statist i filmproduksjoner. Etter hvert fikk han også litt større roller. Fleksibiliteten ved jobben har gjort det mulig for ham å reise ned ofte, så lenge det ikke har vært pandemi. Som TV 2 har omtalt tidligere, solgte han også bilen sin for 70.000. De pengene gikk rett til flybilletter og hotellopphold for et helt år.

I supportermiljøet der er han blitt en kjent figur som en av svært få utlendinger med hjerte for laget. Klubben har lagt ut videoer av ham på nettsiden sin, og Sky Sports og andre britiske medier har intervjuet ham.

Siden sist han var på tur, er imidlertid legendariske Griffin Park blitt revet. Tiden løp fra Brentfords gamle hjem. Laget har allerede spilt på nye Brentford Community Stadium i ett år, men fredagens Premier League-åpningskamp mot Arsenal blir den første med mulighet for de 17.250 tilskuerne den nye banen kan ta.

Sesongkortholder Bjørnar Bruun vil være blant dem. Han vet at flere av de lokale supporterne han møtte før pandemien, ikke er i live lenger. Når han og resten av hjemmefansen synger «Hey Jude», vil det bli et følelsesladet øyeblikk.

Se Brentford-Arsenal i sesongens første Premier League-kamp fredag 21.00 på TV 2 Play og TV 2 Sport Premium.