Slik går det med lagene som leder 2. juledag: Halvparten tar ligagull

En julestatistikk sier at det er 50 prosent sjanse for at Manchester City vinner ligagull. Men det kan neppe kalles et juleunder om det slår til.

PÅ TOPP: Pep Guardiola ga noen beskjeder til Aymeric Laporte under kampen mot Newcastle 19. desember. Søndag møter de Leicester.

Siden øverste nivå i engelsk fotball fikk navnet Premier League i 1992, så har laget som leder Premier League når 2. juledagskampene spilles vunnet ligagull halvparten av gangene.

Manchester United har ledet ligaen 2. juledag og vunnet til slutt fem ganger. Sist det skjedde var i 2012/2013-sesongen. Det samme har Chelsea. Sist det skjedde var i 2017.

Nå er Manchester City på topp når de møter Leicester 2. juledag. City er tre poeng foran Liverpool som har fått sin kamp mot Leeds utsatt på grunn av coronasmitte.

Viasat-kommentator Roar Stokke gleder seg spesielt til oppgjøret mellom Manchester City og Leicester søndag.

– Det er ikke overraskende at de største klubbene med de beste managerne, de største ressursene og det beste laget, samt best dekning i troppen fullfører hele maratonen i Premier League. Det er City og Liverpool under Guardiola og Klopp som har denne uovervinnelige vinnerkulturen nå, sier Stokke til VG.

– Kruttsterke

Liverpool har ledet Premier League når den berømte «boxing-day»-runden sparkes i gang de tre siste årene. Det endte med 2. plass i 2019, seier i 2020 og 3. plass i vår. Etter kampen søndag er Premier League halvveis. Ligaleder City er tre poeng foran Liverpool og seks poeng foran Chelsea.

FOTBALLKOMMENTATOR: Roar Stokke i Manchester i 2019.

– Liverpool og Chelsea er kruttsterke og vil gi City kamp. Heldigvis har Premier League større bredde enn eksempelvis tysk Bundesliga, hvor alle egentlig vet hvem som vinner før sesongen starter, sier Stokke.

Her er hele historikken over hvilke lag som har toppet Premier League før avspark 2. juledag og hvilken plass de endte på, hentet fra Daily Mail:

1992/1993: Norwich. Ble nummer 3.

1993/1994: Manchester United. Vant.

1994/1995: Blackburn. Vant.

1995/1996: Newcastle. Ble nummer to.

1996/1997: Liverpool. Ble nummer fire.

LEDET LIGAEN: Liverpools Bjørn Tore Kvarme i duell med Manchester Uniteds Andy Cole i 1997.

1997/1998: Manchester United. Ble nummer to.

1998/1999: Aston Villa. Ble nummer to.

1999/2000: Leeds. Ble nummer tre.

2000/2001: Manchester United. Vant.

2001/2002: Newcastle. Ble nummer fire.

2002/2003: Arsenal. Ble nummer to.

LIGAMESTER 2004: Arsenal ble nummer to i Premier League i 2002/2003, men den neste sesongen vant de.

2003/2004: Manchester United. Ble nummer tre.

2004/2005: Chelsea. Vant.

2005/2006: Chelsea. Vant.

2006/2007: Manchester United. Vant.

2007/2008: Arsenal. Ble nummer tre.

2008/2009: Liverpool. Ble nummer to.

2009/2010: Chelsea. Vant.

2010/2011: Manchester United. Vant.

VINNERGLIS: Sir Alex Ferguson med pokalen etter at Manchester United ble ligamester i 2011.

2011/2012: Manchester City. Vant.

2012/2013: Manchester United. Vant.

2013/2014: Liverpool. Ble nummer to.

2014/2015: Chelsea. Vant.

2015/2016: Leicester. Vant.

UVIRKELIG MORO: Leicester tok ligagullet i 2015/2016.

2016/2017: Chelsea. Vant.

2017/2018: Manchester City. Vant.

SEIERSKOMPANI: Manchester Citys Vincent Kompany med trofeet etter at de vant Premier League i 2018.

2018/2019: Liverpool. Ble nummer to.

2019/2020: Liverpool. Vant.

2020/2021: Liverpool. Ble nummer tre.

– Denne sesongen kan bli jevn mellom tre lag som ser mye sterkere ut enn resten. Så er det spørsmål rundt pandemien og hvordan det vil påvirke ligaen med utsatte kamper, viktige spillere ute og eventuelt færre tilskuere, sier Stokke.

I tillegg til Liverpool – Leeds er Wolverhampton – Watford og Burnley – Everton utsatt på grunn av corona.

Lørdag ble det kjent at Aston Villa-manager Steven Gerrard er coronasmittet. Norwich-keeper Tim Krul er smittet for andre gang. Norwich møter Martin Ødegaards Arsenal søndag.