Ada Hegerberg: – Vi kan ikke glemme alt som har skjedd

Ada Hegerberg anklaget landslagssjefen for «hersketeknikk». Nå skal de jobbe sammen igjen.

Fiaskoen i EM i 2017 endte med Ada Hegerbergs landslags-nei. Nå er hun tilbake.

Nå nettopp

«Det var gravalvorlig stemning da jeg kom inn her», sier Ada Hegerberg og ler.

Hun sitter foran en gjeng journalister i et rom på Ullevaal stadion. Én meter til høyre for henne sitter Martin Sjögren, landslagstreneren hun havnet i ordkrig med etter EM i 2017. For første gang på fem år skal Hegerberg spille på landslaget.