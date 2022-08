Haaland møter gamleklubben i Champions League – Barcelona i «dødens gruppe»

Årets Champions League får noen forrykende toppoppgjør allerede i gruppespillet. For Manchester Citys Erling Braut Haaland (22) blir det et gjensyn med gamleklubben Borussia Dortmund.

MESTERKLARE: Erling Braut Haaland her sammen med Robert Lewandowski under en vennskapskamp mellom Manchester City og Barcelona tidligere denne uken. Nå skal begge opp mot gamleklubben i Champions League.

25. aug. 2022 19:02 Sist oppdatert nå nettopp

Det ble klart under trekningen av gruppespillet torsdag kveld.

Der havnet Manchester City sammen med spanske Sevilla, danske FC København og ett lag Erling Braut Haaland kjenner svært godt.

Nemlig Borussia Dortmund, den tyske klubben Erling Braut Haaland ble klar for i desember 2019 og spilte for frem til i sommer.

Da ble han solgt til Manchester City angivelig for rundt 600 millioner kroner.

Det er uansett ingen tvil om at det blir et spesielt møte. Jærbuen har et nært forhold til Dortmund.

TAKKET FOR GODE ÅR: Erling Braut Haaland takker fansen i sin siste kamp for Borussia Dortmund mot Hertha Berlin den 14. mai i år.

I løpet av sine sesonger i den svarte og gule trøya noterte han seg for utrolige 86 mål på 89 kamper. Bare sist sesong – der han ofte var skadeplaget – endte han opp med 22 scoringer på 24 kamper.

Etter sin siste kamp for klubben i mai, der han for øvrig mottok et bilde, blomster og stående applaus, publiserte han et langt innlegg på sosiale medier for å takke for sin tid i der.

– Det har ikke vært annet enn en glede og en ære å bære denne trøyen. Hos Dortmund har jeg tilbrakt minneverdige øyeblikk, møtt spesielle mennesker og ekstraordinære lagkamerater, for ikke å nevne våre fans som alltid har vært vår ekstra mann på banen. Den gule veggen er virkelig utrolig og noe du trenger å være vitne til minst én gang i livet ditt. Jeg vil aldri glemme noe av dette! Takk alle sammen! meldte Haaland.

Fakta Slik blir årets Champions League-grupper: Gruppe A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers.

Gruppe B: Porto, Atletico Madrid, Leverkusen, Club Brügge.

Gruppe C: Bayern München, Barcelona, Inter Milan, Viktoria Plzen.

Gruppe D: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marseille

Gruppe E: Milan, Chelsea, RB Salzburg, Dinamo Zagreb.

Gruppe F: Real Madrid, RB Leipzig, Sjakhtar Donetsk, Celtic.

Gruppe G: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, FC København.

Gruppe H: Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa. Vis mer

I kjølvannet av Dortmund-exiten skal Haaland også ha vist takknemlighet på annet vis.

Ifølge avisen Bild ha kjøpt en Rolex-klokke til hver og en av de 33 andre spillerne i troppen. Klokkene skal ha kostet 150.000 norske kroner per stykk.

Lewandowski-gjensyn med Bayern München

En annen stjernespiss må også belage seg på å møte en gammel kjenning. Robert Lewandowski forlot Bayern München i sommer til fordel for Barcelona.

Nå møtes de to lagene i et dobbeltoppgjør denne høsten i gruppe C. I tillegg ble de trukket mot Inter Milan, fjorårets serietoer i Italia og som har to strake seire i årets Serie A. Tsjekkiske Viktoria Plzeň kompletterer gruppen.

– Da kan vi allerede slå fast hva som blir «dødens gruppe» i år, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt om gruppe C under kanalens sending under trekningen.

PS: Fredag klokken 13:00 kommer det en ny trekning enda mer spennende sett med norske øyne. Da får Bodø/Glimt vite hvem de skal møte i gruppespillet av årets Europa League. Klokken 14:30 trekkes gruppespillet til Europa Conference League der Molde og Viking torsdag kveld kjemper om en billett.