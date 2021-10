Ronaldo-problemet og ni andre ting Solskjær sliter med

Ole Gunnar Solskjær er under økende press i Manchester United. Her er ti årsaker til det.

Ole Gunnar Solskjær, Cristiano Ronaldo og Manchester United går gjennom en tøff periode.

Nå nettopp

Manchester Uniteds resultater følger en urovekkende trend. Lørdag tapte de 2–4 for Leicester. De to foregående Premier League-kampene endte med uavgjort mot Everton og tap for Aston Villa. I tillegg røk de ut av ligacupen etter tap for West Ham.