Ziyech plantet ballen i krysset da Chelsea slo Tottenham igjen

(Chelsea – Tottenham 2–0) Det er ikke mulig å få ballen mer klint opp i krysset enn det Hakim Ziyech (28) sørget for da han sendte Chelsea opp i ledelsen i derbyoppgjøret mot Tottenham.

DRØMMEGOAL: Hugo Lloris kan bare se på at skuddet fra Hakim Ziyech suser inn helt oppe i krysset.

23. jan. 2022 19:27 Sist oppdatert nå nettopp

Tidlig i 2. omgang på Stamford Bridge løsnet det for hjemmelaget. Callum Hudson-Odoi gjorde et glitrende forarbeid på venstrekanten, skar innover i banen og trillet til Ziyech som sto på 17 meter.

Marokkaneren fikk tid til å sikte seg inn, og så skrudde han en avslutning som buet seg inn i krysset til høyre for Tottenham-keeper Hugo Lloris, som ikke kunne gjøre annet enn å følge ballens vei inn helt der oppe i det «aller helligste».

Skuddet var ikke hardt, bare perfekt plassert. Og ikke minst var det på et meget gunstig tidspunkt tre minutter ut i den andre omgangen.

– Hvor god var den scoringen? Jeg synes den var 10 av 10. Jeg trodde kanskje jeg hadde tatt i litt mye, men så gikk den inn til slutt, sa matchvinneren fornøyd til Sky Sports.

– Jeg så den perfekt, og trodde den skulle gå over før den duppet perfekt. Det var en briljant scoring, roste Chelsea-manager Thomas Tuchel da han ble intervjuet av Sky Sports.

– Det var en fortjent seier. Det er så vanskelig å skape sjanser mot dem, men vi bare malte på, oppsummerte han etter seieren.

PUNKTERTE KAMPEN: Thiago Silva (t.v.) feirer 2–0-scoringen med César Azpilicueta.

Syv minutter senere fikk Chelsea et noe billig frispark på venstrekanten, og da Mason Mount slo det inn mot første stolpe dukket midtstopperveteran Thiago Silva opp og headet inn 2–0 i duell med to-tre Tottenham-forsvarere.

Det ble aldri spennende igjen i London-oppgjøret. Hadde Harry Kane scoret på headingen fem minutter før full tid kunne det blitt noen hektiske sluttminutter, men Kepa Arrizabalaga reddet godt.

De tre poengene sørger for at Chelsea befester sin tredjeplass på tabellen, og har ni poeng ned til Manchester United – sistnevnte med to kamper mindre spilt.

Fryktelig statistikk på Stamford Bridge

Chelsea har for øvrig slått Tottenham fire ganger denne sesongen. To ganger i ligaen, og i begge semifinalene i ligacupen. Dette var det første Tottenham-tapet i ligaen under ledelse av tidligere Chelsea-manager Antonio Conte.

Det var også en bekreftelse på at Spurs sliter blytungt mot sine blå rivaler. Chelsea har nemlig vunnet seks av de siste syv ligakampene mot Tottenham, og holdt nullen i seks av dem. Tottenham har vunnet én gang på de 32 siste forsøkene i ligaen på Stamford Bridge ...

SIKKER: Harry Kane setter ballen kontant i nettet bak Kepa Arrizabalaga, mens Antonio Rüdiger kommer for sent. Men Kane fikk ikke det han trodde var 1–0-scoringen godkjent.

Omdiskutert Kane-annullering

Chelsea var det førende laget også i første omgang, men skapte ikke all verden til tross for dominansen.

Romelu Lukaku bommet på ballen da han fikk den servert på seks meters hold etter en drøy halvtime, og samme mann hadde en god sjanse før minuttet var spilt.

Men første omgangs store snakkis var annulleringen av Kanes «scoring» etter 40 minutter. Han var iskald i avslutningen fra syv-åtte meter, men etter en VAR-sjekk ble det dømt frispark for Tottenham for en liten dytt i ryggen til Thiago Silva rett i forkant av avslutningen.