Karim Benzema: Fra utpressing og sexvideo-skandale til CL-toppscorer og klubbhelt

Han scoret sitt første seniormål mot Rosenborg, var læregutten til John Carew og ble jaktet av Manchester United. 34 år gammel er Karim Benzema på toppen av karrieren.

FRA KATT TIL LØVE: Han ble kalt en «katt» av José Mourinho grunnet sin spake målfarlighet. Nå er 34-åringen blitt en løve.

28. mai 2022 19:31 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Benzema har herjet for Real Madrid denne sesongen, og er mannen «alle» i Liverpool frykter foran lørdagens Champions League-finale i Paris.

Både franskmannen og Cristiano Ronaldo kom til Real Madrid i 2009. Naturlig nok havnet Benzema først i skyggen av superstjernen, men det er ikke bare denne sesongen 34-åringen har vært god.

Benzema starter på topp for Real Madrid i Champions League-finalen klokken 21.00. Følg kampen i VG Live

Mange mener han endelig får den anerkjennelsen han fortjener. Uttalelsene til fotballekspert Micah Richards etter semifinalen mot Manchester City skapte derfor reaksjoner.

– De siste seks månedene har han overbevist meg om at han er på nivå med Harry Kane, sa den tidligere Manchester City-spilleren på sendingen til CBS Sports.

Sammen med ham i studio satt den franske spisslegenden Thierry Henry. Han så sjokkert ut på uttalelsene fra Richards, og det eneste han fikk til å svare var «wow!».

For sannheten er at Benzema har vært god lenge. Veldig lenge! Med 323 mål har han like mange mål som Raúl i Real Madrid, bare Ronaldo med 450 mål har flere.

Benzema har med andre ord scoret jevnt og trutt for den spanske storklubben. Det skal likevel sies at denne sesongen har vært helt spesiell. Han ble toppscorer i La Liga med 27 mål, og i Champions League har han scoret utrolige 15 mål på 11 kamper.

– Han er nå hovedmannen til Real Madrid. Han skriver seg inn i historien som en av de beste spissene i historien, sa Henry på den samme sendingen til CBS Sports.

Kontrastene er også store til 2011, da José Mourinho ble spurt om de offensive problemene hans Real Madrid-lag da hadde i Gonzalo Higuains skadefravær.

– Hvis jeg ikke har en hund å gå på jakt med, må jeg gå på jakt med en katt, sa Mourinho – med en tydelig henvisning til Benzema.

Siden det har det snudd. Som avisen AS hadde på sin avisforside i 2019: Katten er en løve.

KATTEN ER EN LØVE: Den spanske hovedstadsavisa AS husket Mourinhos stikk – og tok dette grepet i 2019.

Men historien om Benzema er ikke bare en solskinnshistorie, og blant annet henger det noen mørke skyer over landslagskarrieren. I seks år var Benzema borte fra Frankrikes tropp som følge av en pikant sexvideo-skandale som involverte en lagkamerat.

Som barn var Benzema angivelig beskjeden og sjenert. Mamma Wahida og pappa Hafid, begge av algerisk opprinnelse, fikk til sammen ni barn, og Karim Mostafa Benzema er nummer syv i søskenflokken. Han vokste opp i Terraillon, en forstad til Lyon. Et såkalt «røft» sted å vokse opp, men familien bodde like ved fotballbanen.

Det var like greit. Lille Karim markerte seg tidlig som et brukbart talent i klubben Bron Terraillon. Mange mente nok at han var for spedbygd til å bli skikkelig god. Men i 15–16-årsalderen hadde han tatt store steg, og begynte virkelig å markere seg i akademiet til Lyon.

Han ble tatt ut på det franske U17-landslaget, som tok EM-tittelen etter 2–1-seieren mot Spania i finalen i mai 2004.

Han begynte straks å snuse på A-lagsspill, men i Lyon måtte han kjempe om en plass på laget mot blant andre John Carew.

SAMEN I LYON: John Carew (t.v.) og Karim Benzema på trening i Lyon før en kamp mot Real Madrid i 2005.

Allerede i 2004/05-sesongen fikk han seks innhopp i ligaen. Det var nok til å få med seg den første ligatittelen, og det skulle bli mer.

Champions League-debuten fikk han mot Rosenborg i desember 2005 da han scoret ett av målene i 2–1-seieren etter å ha startet kampen sammen med blant andre Carew.

Det var Benzemas aller første scoring på toppnivå, bare noen dager før han fylte 18 år. I mars noen måneder senere scoret han sitt første ligamål og bidro med det til at Lyon til slutt vant ligaen igjen.

DEBUTSCORING: Bjørn Tore Kvarme (t.v.) og Mikael Dorsin i duell med en meget ung Karim Benzema i kampen der han scoret sitt aller første seniormål.

Benzema ble ikke fast på laget før Carew, Florent Malouda og Sylvain Wiltord forsvant foran 2007/08-sesongen. Men da var han mer enn klar nok.

I løpet av sin første sesong som «fast», scoret Benzema 31 mål på 52 kamper i alle turneringer, og blant annet herjet han mot Manchester United.

Han fikk også sin landslagsdebut våren 2007, og ble matchvinner da Frankrike slo Østerrike 1–0 i en privatkamp.

Mektige Sir Alex Ferguson lå angivelig langflat etter å få fristet Benzema til Manchester United, og skal ha møtt opp hjemme hos mamma Wahida og pappa Hafid for å få napp.

Men storfisken hadde andre planer. Karims drøm var å spille i Real Madrid, der hans store forbilde Ronaldo – altså brasilianske «gamle-Ronaldo» – herjet på begynnelsen av 2000-tallet.

LÆREGUTT: Karim Benzema kan skimtes til venstre i bildet mens John Carew jubler sammen med Hatem Ben Arfa, Sebastien Squillaci og Claudio Cacapa etter en scoring mot Nantes i august 2006.

I mars 2008 skrev Benzema en ny femårskontrakt med Lyon, men det holdt ikke beilerne borte så veldig lenge.

Han fullførte sesongen 2008/09 i klubben, scoret 23 mål på 47 kamper og sikret seg sitt fjerde strake ligagull av like mange mulige. Det var nettopp Real Madrid som sikret seg det da 21 år gamle spisstalentet. Han kostet 315 millioner kroner og ankom Santiago Bernabéu omtrent samtidig som storhetene Kaka og Cristiano Ronaldo.

I skyggen av verdensstjernene slet Benzema i starten, og scoret «bare» ni ganger på 33 kamper i debutsesongen. Han slet med å få sjansen fra start, og det ble mumlet på tribunene i Madrid at den franske spissen muligens hadde tatt et altfor stort karrieresteg.

Det viste seg at det egentlig bare var tid han trengte, for å tilpasse seg et nytt land, nytt språk og nye omgivelser. Men den svake debutsesongen kostet ham landslagsplassen i VM sommeren 2010. For øvrig et mesterskap som endte i skandale for Frankrike, og slik sett var det nok like greit at Benzema holdt seg hjemme.

Det skal angivelig kun ha vært sportslige grunner til vrakingen, men en annen sak av svært utenomsportslig art hadde skaffet Benzema mye negativ oppmerksomhet.

Fakta Kort forklart: Karim Benzemas mål og meritter Lyon: Ligue 1: 21 mål på 44 kamper. Fire Ligue 1-trofeer. Champions League: 12 mål Fransk cup: 9 mål på 11 kamper Real Madrid: La Liga: 219 mål på 415 kamper. Fire La Liga-trofeer. Champions League: 74 mål (15 denne sesongen). Fire Champions League-trofeer. Spansk cup: 21 mål på 44 kamper Vis mer

Sammen med landslagskollega Franck Ribery ble han etterforsket for å ha hatt seksuell omgang med en mindreårig prostituert. En fransk domstol frikjente til slutt de to stjernespillerne. Benzema hevdet hele tiden at han ikke hadde hatt noen form for seksuell kontakt, men saken hang over ham helt frem til frikjennelsen i 2014.

Noen måneder senere smalt det skikkelig igjen. Benzema ble kastet ut av det franske landslaget fordi han var siktet for å ha drevet med utpressing av landslagskollega Mathieu Valbuena i den mye omtalte sextape-saken.

– Jeg prøvde bare å hjelpe. Det ligger ikke noe mer i det. Ikke noe utpressing eller pengekrav, sa Benzema den gangen.

Han ble stående med sine 81 landskamper og holdt utenfor av Didier Deschamps, og i 2017 langet Benzema igjen ut mot landslagsledelsen og Valbuena.

Men i EM-sluttspillet i fjor var han endelig tilbake, og scoret to mål både mot Portugal og i oppgjøret mot Sveits som endte med tap i straffesparkkonkurransen.

I likhet med i Real Madrid er han nå den viktigste spilleren til det franske landslaget, men ifølge Henry var det lenge spørsmål om det var behov for å få spissen tilbake på landslaget.

– Det var alltid tvil og spørsmål rundt han i Frankrike. For de vant VM uten han, men jeg har alltid sett på han som en løsning, og ikke et problem, sier Henry.