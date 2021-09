Åsane har vunnet tre av de siste 14 kampene. – Vi kjenner at det biter litt bak oss.

Hva har skjedd med Åsane?

Åsane fikk juling av Kristoffer Barmen og Aalesund i helgen. Det var lagets tredje strake tap.

21. sep. 2021 19:18 Sist oppdatert 9 minutter siden

Etter fem spilte kamper i Obos-ligaen hadde Åsane fire seirer og lå på direkte opprykksplass til Eliteserien. Siden har de vunnet tre av de siste fjorten kampene i ligaen.

Nå er laget nærmere nedrykksplass enn opprykk. Riktignok i en uhyre jevn liga, men tre poeng skiller Åsane fra plassen som gir nedrykkskvalifisering.

– Det er ikke noe å legge skjul på at vi kjenner at det biter litt bak oss, sier trener Morten Røssland.

Det skal sies at laget hans har vært gjennom noen tøffe kamper. De har fått juling mot ligaens tre beste lag på de tre siste. Kampen mot Jerv mener Røssland de burde fått med seg poeng fra, men:

– Det blir rart å si at det ikke er bekymringsfullt å slippe inn 13 mål på tre kamper. Da lurer vi oss selv.

Morten Røssland er ikke fornøyd med utviklingen i Åsane Fotball.

Mener helgen var verste på tre år

Åsane fikk en ledelse, men endte opp med å bli rundspilt og feid av banen av Aalesund på lørdag.

Aalesund-trener Lars Arne Nilsen mente at laget hans kunne scoret fem til.

– Det var helt forferdelig. Det er en sånn ekkel følelse, fordi kampen startet greit. Vi fikk et fint mål som var tatt helt ut av boken. Så mistet vi initiativet ganske kjapt, sier Røssland.

Ganske kjapt var rundt tre minutter. For fra og med avspark etter Håkon Lorentzens scoring, handlet det bare om Aalesund. I løpet av en drøy halvtime hadde sunnmøringene puttet fire ganger.

– På de tre siste årene kan jeg ikke huske at vi har sett ut som i denne kampen. Det var rett og slett fryktelig, sier Røssland.

Lars Arne Nilsen kunne feire med tilreisende supportere etter kampen.

– Er det på noen måte tenkelig at Åsane ender opp med å spille nedrykkskvalifisering i år?

– Jeg håper jo ikke det, men om vi ikke løfter oss fra prestasjonene i de to siste hjemmekampene, kan alt skje.

Røssland modererer seg litt. Han trekker frem at Åsane har slått flere av bunnlagene og har nok kvalitet i egen tropp.

– Jeg er ikke bekymret for det, men jeg er bekymret for prestasjonene som viser at vi er såpass langt unna opprykkslagene. Det liker vi ikke.

Kristoffer Barmen mente Aalesund fulgte oppskriften for å slå Åsane.

– Har raknet i begge ender

I fjor spilte Åsane opprykkskvalifisering, og oppturen ble forlenget inn i årets sesong, da laget åpnet bra. På puber og rundt lunsjbord har folk diskutert om Bergen kunne komme til å bytte lag i Eliteserien på grunn av Branns prestasjoner.

– Det er vanskelig å si, sier toppscorer Håkon Lorentzen, før han fortsetter:

– Det har vært mye spillere ut og inn. Begynnelsen av sesongen satt ikke helt heller. Vi vant med ett eller to mål, men nå har det raknet i begge ender. Vi scorer for lite, skaper for lite og slipper inn for mye. Det er vanskelig å sette fingeren på hva som har skjedd, men vi er ikke bedre for øyeblikket.

Åsanes ballbesittende spillestil har skapt beundring, men Kjetil Rekdal omtalte den som «sårbar» og noe som de «utnyttet» etter at hans HamKam ga dem juling uken i forveien.

Lars Arne Nilsen og Kristoffer Barmen var også inne på at de visste hvordan man skulle møte Åsanes spillestil. Barmen mente Aalesund «fulgte oppskriften».

– Spillestilen vår krever at vi har selvtillit, det har vi ikke nå. Vi begynte å spille mot Aalesund, det samme mot Jerv og HamKam, men da var kampen død, om vi skal være ærlige, sier Røssland.