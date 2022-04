United-Rangnick: – Vi må ha kanskje ti nye spillere

Manchester United-manager Ralf Rangnick er knallhard i dommen over eget lag etter å ha blitt nedsablet av Liverpool.

FORTVILET: Manchester Uniteds midligertidige manager Ralf Rangnick måtte se Paul Pogba forlate banen tidlig mot Liverpool tirsdag kveld.

20. apr. 2022 08:57 Sist oppdatert nå nettopp

– Liverpool er seks år foran oss, sier Rangnick melder Sky Sports.

Liverpool åpnet sterkt og scoret det første av fire mål allerede etter fem minutter. Kampen endte 4–0.

– Det er ekstremt flaut for meg som manager å ha en pressekonferanse som denne, sa Rangnick til journalistene etter kampen sent tirsdag kveld.

Så kom dommen over eget lag. Og den er nådeløs.

– Om de vil analysere situasjonen, så er ikke det vanskelig. For meg er det tydelig at vi må ha seks, syv, åtte, kanskje ti nye spillere. Før vi signerer de spillerne, så må vi vite hvordan vi vil spille, sier Rangnick.

Det er ventet at Ajax-trener Erik ten Hag tar over Manchester United etter sesongen.

Manchester United sto nærmest å så på at Liverpool spilte fotball i 1. omgang. Liverpools Mohamed Salah oppsummerte etter kampen:

– De gjorde det enkelt for oss.

Gjestene var litt mer på ball i starten av 2. omgang på Anfield, men det tok ikke lang tid før Liverpool fikk skrudd opp tempoet igjen.

– Det handler ikke om sinne nå, men tristhet. Det finnes ingen ledere, de mangler kvalitet. Det er kaos i klubben fra toppen av. De trenger en ny manager, de trenger spillere inn og ut. Det er så trist å se, sa Manchester United-legenden Roy Keane Keane i Sky Sports sending etter kampen.

TILBAKE MED SCORING: Etter noen kampers måltørke satte Mohamed Salah to baller i nettet tirsdag, Manchester Uniteds Victor Lindlöf klør seg i hodet.

United startet sesongen med Ole Gunnar Solskjær som manager, han måtte tre av i november i fjor. Michael Carrick ledet laget i noen kamper, før Rangnick overtok som midlertidig manager.

Manchester United er nummer seks i Premier League. En plass i Champions League neste sesong virker langt unna.

– Det blir helt sikkert å bygge et nytt lag, men akkurat nå hjelper ikke det oss når vi har fem kamper igjen å spille, sier Rangnick skriver Sky Sports.

TUNGT: Marcus Rashford etter kampen mot Liverpool på Anfield tirsdag.

Tidligere Manchester United-spiller Paul Scholes fulgte kampen som ekspert for Premier League. Han omtalte kampen som ekkel å se på.

– Jeg har mistet litt av sinnet mot Uniteds dårlige sesong nå. Det er trist, og ikke godt å se på. Jeg hadde likt å se at dem i det minste ga det et lite forsøk, for det så ut som det siste stedet de ønsket å være. De vil at sesongen skal være over og gå videre, men dessverre er det ikke noe sted å gjemme seg. Du kan ikke komme til Anfield sånn, sier Scholes.

Liverpool er nå ubeseirede i de siste åtte ligakampene (fem seirer, tre uavgjort) mot Manchester United.

Aldri før har United sluppet inn ni mål mot ett lagg i løpet av en sesong.