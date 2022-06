Politiet øker beredskapen rundt Ullevaal – slik blir landslagets markering

Norges Fotballforbund bekrefter at politiet øker beredskapen rundt stadion i anledning landskampen mellom Norge og New Zealand på Ullevaal lørdag kveld.

SKAL MARKERE: Ada Hegerberg og co. skal spille med sørgebånd mot New Zealand.

6 minutter siden

Saken oppdateres.

Det sier Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund (NFF), til VG.

– Kampen går som planlagt, men politiet øker beredskapen rundt stadion. Markeringen som vi hadde planlagt, oppleves nå som enda viktigere for oss som arrangør og de 16.533 menneskene som har kjøpt billetter, sier Anderssen.

Det er ventet rekordmange på landskampen. Den gamle rekorden er på 15.762 tilskuere.

To personer er bekreftet drept og 21 er skadde etter skytingen i Oslo. En 42 år gammel mann er pågrepet og siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger.

Arrangementer med tilknytning til Oslo Pride avlyses etter anbefalinger fra politiet. Landskampen går imidlertid som planlagt.

– Vi kommer til å markere med et øyeblikks stillhet. Vi skal spille med sørgebånd. Alle spillerne vil ha pride-kapteinsbind ved innmarsj, og så vil vi ha regnbue-hjørneflagg, sier Anderssen.

– Alle i fotballfamilien er dypt preget av hendelsen. Tankene våre går til de pårørende og etterlatte. Vi står sammen med dere.

Fotballpresident Lise Klaveness bruker lignende ord på Twitter.

– Jeg er usigelig trist på vegne av de som har mistet noen umistelige i natt, de som gikk fra fest til å måtte flykte for livet i Oslo sentrum, de som nå må våke over sine kjære på sykehus og alle i LHBTI-miljøet som i dag kjenner på frykt og uro. Vi må stå sammen, skriver Klaveness.

Landslagsprofil Caroline Graham Hansen skriver følgende:

– Å hate et annet menneske så mye at du ønsker de død, fordi de viser kjærlighet skremmer livet av meg. Det gir ikke mening. I dag som skulle være en så fin dag for kjærlighet. All kjærlighet, skriver Graham Hansen på Twitter.