Det ble lørdag kjent at regjeringen vil forlenge forbudet for alle festivaler og arrangementer med over 500 deltakere frem til 1. september. Det får konsekvenser også for Eliteserien.

– Det ser ut til at det ikke blir publikum frem til 1. september. Vi var forberedt på dette, men det er selvfølgelig synd. Jeg tenker at det viktigste er liv og helse, og så må komme i gang med fotball igjen, sier RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug.