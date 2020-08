Brann-profiler om Ingebrigtsen-ansettelsen: – Fantastisk

Brann-spillerne Håkon Opdal og Kristoffer Barmen gleder seg til å jobbe med Kåre Ingebrigtsen.

Det er litt over to timer siden Håkon Opdal så Kåre Ingebrigtsen bli presentert som Branns nye trener under en pressekonferanse.

Veteranen likte det han så.