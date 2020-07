Trønder ble den store helten - sikret seier på overtid

Aslak Fonn Witry sørget for seier for sitt Djurgården over Falkenberg. I Göteborg sørget Mikkel Diskeruds erstatter for et viktig poeng for Helsingborg.

Aslak Fonn Witry ble matchvinner med en flott volleyscoring mot Falkenberg. Her fra tiden i Ranheim. Ned Alley / NTB scanpix

DJURGÅRDEN - FALKENBERG 1–0

«Norske» Djurgården har blitt bortskjemt med mål fra ligaens toppscorer Fredrik Ulvestad, men i onsdagens kamp mot bunnlaget Falkenberg var det en annen nordmann som skulle bli matchvinner.

For tre minutter på overtid fikk den norske backen sjansen på et innlegg fra kanten. På hel volley plasserte den tidligere Ranheim-spilleren ballen hardt i motsatt hjørne og Djurgården kunne juble for en viktig seier.

Seieren var den fjerde for sesongen, for Stockholm-laget som også stilte med Per Kristian Bråtveit og Ulvestad fra start. Alle nordmennene fikk spille hele kampen og dermed juble for vinnermålet godt inne på overtiden.

De regjerende svenske seriemesterne står med 13 poeng etter åtte kamper og kjemper i toppen nok en gang.

Helsingborg sikret nytt poeng

I kampen mellom IFK Göteborg og Helsingborg var det derimot et bytte av en spiller med norske aner som skulle til for å sikre poeng for bortelaget fra sørkysten i Sverige.

Mikkel «Mix» Diskerud ble byttet ut etter 81 minutter etter at Giorgi Kharaishvili ga IFK en tidlig ledelse som så ut til å holde helt inn.

Men Diskeruds erstatter Assad Al Islam Al Hamlawi hadde andre planer, for i dét kampen akkurat hadde bikket 90 minutter, fikk innbytteren muligheten alene foran mål. Al Hamlawi gjorde ingen feil og sikret et viktig poeng for Helsingborg i bunnen av Allsvenskan.

Etter fire tap på fem kamper uten å score i sesongåpningen, har nå Helsingborg sikret seg fem poeng med uavgjort mot Djurgården og IFK Göteborg og sesongens første seier sist mot AIK.

AIK kom tilbake på vinnersporet igjen med en 1-0-seier over Sirius. Henok Goitom hælsparket inn vinnermålet et drøyt kvarter før slutt i onsdagens siste oppgjør i Allsvenskan.