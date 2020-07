Aalesund-forsvarerne så defensiv framgang mot Odd: – En voldsom moral

Til tross for tre baklengsmål, der 2-3-scoringen kom like før slutt, mener Aalesunds forsvarsspillere at det defensivt var mye å bygge videre på inn mot onsdagens kamp mot Start.

De første 30 minuttene var grusomme defensivt mot Odd. AaFK fikk to straffer mot seg og et rødt kort, mens Odd var farlige gang på gang.