Han fikk den «umulige» oppgaven. Nå snakkes det om at Chelsea-stjernen er tidenes beste av sitt slag.

Lørdag kan Christian Pulisic krone sin første sesong i engelsk fotball med en FA-cuptittel.

Christian Pulisic har vært en åpenbaring i sin første sesong for Chelsea. Tony O'Brien / Reuters

Nå nettopp

Det er sjelden en fotballtrener trekker på smilebåndet når laget hans slipper inn mål, men det gjorde Liverpool-manager Jürgen Klopp da han for halvannen uke siden så Christian Pulisic vende opp og hamre ballen i nettaket.

Tyskeren så nesten ut som den stolte pappaen som konstaterer at alle timene på treningsfeltet har gjort nytten.

Klopp skal ha vært interessert i å signere sin tidligere elev for 18 måneder siden. I stedet slo Chelsea til og hentet den da 20 år gamle amerikaneren fra Borussia Dortmund for over 600 millioner kroner.

Etter koronapausen var kantspilleren med sine fire scoringer og like mange målgivende pasninger på ni kamper kanskje den viktigste årsaken til at Chelsea kvalifiserte seg til Champions League.

– Pulisic er nå Chelseas viktigste angrepsspiller, sier Nizaar Kinsella til Aftenposten. Han dekker London-klubben for nettstedet Goal.

Lørdag kan Pulisic vinne sitt første trofé med Chelsea. Da skal laget fra Vest-London til Wembley for å møte byrival Arsenal i FA-cupfinalen.

Fakta Christian Pulisic Alder: 21 år (født 18. september 1998). Fra: Hershey, Pennsylvania i USA. Klubb: Chelsea. Tidligere klubb: Borussia Dortmund (2015–19). Vis mer

– Blir litt ivrige

Før sesongen fikk Pulisic det mange anså som en umulig oppgave. Han skulle erstatte spilleren som hadde vært Chelseas beste det siste tiåret. Eden Hazard forlot i fjor sommer klubben til fordel for Real Madrid i en overgang verdt over 1 milliard kroner.

Tallene viser at amerikaneren langt på vei har klart det. Pulisic var involvert i en scoring hvert 115. minutt han var på banen i Premier League denne sesongen. I sitt siste Chelsea-år var Hazard involvert i en Premier League-scoring hvert 94. minutt.

– Eden var en fantastisk spiller for Chelsea og er verdensklasse. Jeg prøver ikke å være som ham. Jeg prøver bare å være meg selv, sa Pulisic etter Chelseas 3–0-seier over Watford i begynnelsen av juli.

Eden Hazard satte straffen han selv skaffet da Chelsea slo Manchester United i finalen i FA-cupen i 2018. Lee Smith / Reuters

Om han skulle gjøre som Hazard gjorde i 2018 og bli matchvinner på Wembley, styrker det argumentene til dem som mener Pulisic er den beste fotballspilleren USA har produsert.

Blant dem som fortjener å være med i den diskusjonen, finner vi blant andre Landon Donovan og Clint Dempsey. De er med sine 57 landslagsscoringer hver de to spillerne med flest mål for USA. Duoen har også scoret i henholdsvis to og tre VM-sluttspill.

– Vi har en tendens til å bli litt ivrige, sa USAs landslagstrener Gregg Berhalter dagen før Pulisic var nær ved å stjele showet på Anfield.

Det er kanskje ikke så rart. USA har nemlig ikke stort å vise til av resultater på fotballbanen. Siden 1930 har de aldri kommet lenger i et VM enn til en kvartfinale, og de maktet ikke å kvalifisere seg til mesterskapet i Russland for to år siden.

Selv om det å ha en stor befolkning ikke er noen garanti for suksess på fotballbanen, tilsier kombinasjonen av nærmere 330 millioner innbyggere og fotballkulturen amerikanerne er i ferd med å bygge, at de kan produsere flere som Pulisic.

Det er en tanke det er lov å bli litt ivrig av.

Fakta Ti kjente amerikanske fotballspillere Landon Donovan Clint Dempsey Tim Howard Brad Friedel Michael Bradley Alexi Lalas Eric Wynalda Cobi Jones Claudio Reyna Kasey Keller Vis mer

– Slet med å tilpasse seg engelsk fotball

I fjor høst var neppe landslagstrener Berhalter eller andre fotballinteresserte amerikanere like ivrige. Pulisic markerte seg riktignok med en målgivende pasning i supercupfinalen mot Liverpool, men fikk en trå start på tilværelsen i Premier League.

– Dersom vi skulle ha konkludert i høst, ville vi sagt at han ikke har prestert. Nå, syv måneder senere, sier vi at det er tidenes beste signering, sier Berhalter, som har trent USA siden desember 2018.

– Han slet med å tilpasse seg den fysiske spillestilen i England. Adam Burrows, som er fysisk trener i Chelsea, har arbeidet spesifikt med ham for å hjelpe ham å tilpasse seg engelsk fotball, forklarer Kinsella.

En oktoberkveld i Nordvest-England løsnet det. Om urskriket Pulisic slapp fra seg etter å ha sendt Chelsea i føringen mot Burnley ikke kunne høres helt til Hershey i Pennsylvania, gjallet det i hvert fall godt i veggene på Turf Moor.

Innen kampen var over, hadde han scoret ett med venstre, ett med høyre og ett på hodet, et «ekte» hat trick, og kunne ta med seg kampballen tilbake til London.

Pulisic holder opp tre fingre etter å ha scoret hat trick mot Burnley i oktober. Anthony Devlin / PA

Pulisic fulgte opp med scoring i de to påfølgende ligakampene, men så tapte Chelsea fire av de fem neste kampene. Kort tid etter ble Pulisic skadet.

– Koronapausen ga meg ekstra tid til å komme i form igjen. Den ga meg en sjanse til å angripe sesongen på nytt, sier Pulisic til ESPN.

Den muligheten har han grepet med begge beina.

Fakta FA-cupen FA-cupen er verdens eldste fotballturnering for klubblag. Turneringen ble stiftet i 1871. Den første finalen ble spilt året etter. Lørdagens kamp mellom Arsenal og Chelsea er FA-cupfinale nummer 139. Ingen har vunnet FA-cupen flere ganger enn Arsenal. «The Gunners» har løftet trofeet ved 13 anledninger. Chelsea har åtte FA-cuptitler. Vis mer

Møter gammel kjenning

Lørdag møter Pulisic en gammel kjenning i finalen i FA-cupen. Pierre-Emerick Aubameyang var en av dem den daværende skoleeleven Pulisic møtte på sin første trening med Dortmund.

Da de gule og svarte spilte mot Eintracht Frankfurt i den tyske cupfinalen i 2017, avgjorde Aubameyang med en straffescoring. Straffen kom etter at Pulisic ble felt.

Spissen fra Gabon avsluttet årets sesong med 22 ligamål.

Christian Pulisic og Pierre-Emerick Aubameyang kjenner hverandre godt fra tiden i Borussia Dortmund. Francisco Seco / TT Nyhetsbyrån

På Cobham, Chelseas treningsfelt, har Pulisic denne uken trent med en spiller klubben håper skal score like mange Premier League-mål som Aubameyang neste sesong.

Timo Werner er en av to sommersigneringer som nå trener med Chelsea, men som ikke kan spille lørdagens finale. Den andre er Hakim Ziyech, marokkaneren som er hentet fra Ajax.

– Det er veldig spennende. De har bevist at de er gode spillere. Vi går en skikkelig spennende fremtid i møte, sier Pulisic.

Lørdag tenker amerikaneren imidlertid kun på én ting.

– Jeg gleder meg skikkelig. Med tanke på alle oppturene og nedturene denne sesongen, så hadde det vært fantastisk å vinne.