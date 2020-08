Fridjonsson håper han kan få oppfylt en stor drøm innen kort tid: – Har ventet lenge på det

Holmbert Fridjonsson (27) fikk sin A-landslagsdebut for fem år siden i to treningskamper. Nå håper han på et comeback på landslaget i neste måned.



Holmbert Fridjonssons landslagsdebut kom da han som Celtic-spiller var på utlån til Brøndby i 2015. Kampene ble spilt i januar når de beste islandske utenlandsproffene var opptatt med seriespill.