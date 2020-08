United-speider så Glimt stramme gullgrepet

Bodø/Glimt slet lenge med å få has på Sandefjord, men Ulrik Saltnes sørget til slutt for at serielederne kunne glise over syv poengs luke til Molde.

Glimt-kaptein Ulrik Saltnes ble matchvinner i bortekampen mot Sandefjord.



16. aug. 2020 20:05 Sist oppdatert 7 minutter siden

Sandefjord - Bodø/Glimt 1–2

Bodø/Glimt har i tillegg spilt én kamp mindre enn Molde. Søndag forlenget Glimt også rekken av kamper i Eliteserien med minst to mål til 18 kamper. Det gjorde de foran Manchester Uniteds danske speider Tommy Møller Nielsen på tribunen.

Han var ifølge Eurosport på plass for å se Jens Petter Hauge i aksjon, men unggutten leverte en uvanlig tam kamp.

– Det var ikke min beste kamp i dag, så det er litt kjedelig hvis han så denne kampen, sa Hauge selv til Dplay.

Glimt slet i det hele tatt med et aggressivt Sandefjord, som ga serielederen god kamp om poengene.

Jens Petter Hauge hadde ikke sin beste kamp søndag. Ifølge Eurosport ble han fra tribunen speidet av en representant fra Manchester United.

– Utrolig viktig

Først da kapteinen for kvelden, Ulrik Saltnes, avsluttet et erketypisk Glimt-angrep med å sette inn 2-1 kvarteret før full tid, kunne gjestene begynne å føle seg trygge på nok en kamp uten tap. Gjestene rullet opp på venstresiden, og ballen endte hos Saltnes som dro av en mann og satte ballen kontant i mål.

Etter å ha startet sesongen med ti strake seirer hadde Glimt avgitt poeng i sine to siste kamper og så en stund ut til å gjøre det igjen. Men laget fortsetter å score mål og halte i land en nu seier. Serielederen har gått av banen med minst to mål i samtlige kamper denne sesongen, i tillegg til de fire siste i forrige sesong.

– Det er utrolig viktige poeng i en kamp der vi sliter litt. Vi mangler litt rytme og finner ikke helt ut av det, sa Saltnes.

Trener Kjetil Knutsen var enig.

– At vi klarer å vippe den kampen her, det er herlig. Alle seirer smaker veldig godt, og i dag var det hardt arbeid som måtte til for at vi skulle klare det, sa Knutsen.

Gavepakke hjalp ikke

Ett av mange Glimt-talenter, Victor Boniface, ga gultrøyene en god start da han løp i bakrom etter et kvarters spill, kom alene med Sandefjord-keeperen og enkelt satte inn 1-0. Et kontringsmål helt etter Glimt-boka.

Målet ga tamme Glimt-spillere ny energi, og både Philip Zinckernagel og Ulrik Saltnes var nær 2-0 før pause. Sandefjord ble til tider presset helt inn i eget mål på tampen av første omgang.

Etter pause var imidlertid Glimt i det gavmilde hjørnet da Sivert Gussiås fikk ballen servert av Glimt-forsvaret og hamret inn 1-1. Utover i 2. omgang øynet Sandefjord-spillerne muligheten til å ta tre poeng.

Det ville seg ikke, og Sandefjord blir stående med 16 poeng etter 14 serierunder. Det er tre poeng ned til Viking på kvalifiseringsplass.

– Jeg har blandede følelser. Jeg er skuffet over resultatet, men jeg er stolt av kampen og hvordan gutta presterte. Vi gjorde det vanskelig for Bodø, det sier en del, sa Sandefjord-trener Martí Cifuentes.

Molde under press

Regjerende mester Molde har ikke greid å holde tritt med Glimt i sommer. Nå må de i stedet passe seg for lagene som kommer bak. Tabelltreer Odd vendte søndag til 2-1-seier over Kristiansund med vinnermål av Mushaga Bakenga, og skienslaget er nå bare tre poeng bak Molde med én kamp mindre spilt.

Kåre Ingebrigtsen så ut til å få poeng i sin første kamp som Brann-trener, men Andreas Hellum ga Mjøndalen 1-0-seier med scoring fem minutter før slutt i Bergen. MIF klatret dermed bort fra kvalifiseringsplassen.

Kåre Ingebrigtsen ledet Brann i kamp for første gang da Mjøndalen gjestet Bergen søndag. Han måtte se langt etter poeng.

Viking måtte nøye seg med 3-3 mot Stabæk etter først å ha vendt 0-2 til 3-2-ledelse med to mål av Veton Berisha. Kosuke Kinoshita utlignet for gjestene, og Viking falt til kvalifiseringsplass.

Strømsgodset vant en dramatisk bortekamp mot Haugesund etter å ha rotet bort to måls ledelse i sluttminuttene. Lars-Jørgen Salvesen ble matchvinner med 3-2-målet på overtid.

Slik er tabellen i Eliteserien:

Bodø/Glimt 14 12 2 0 47 - 18 38 Molde 15 10 1 4 41 - 17 31 Odd 14 9 1 4 23 - 15 28 Vålerenga 13 6 5 2 18 - 17 23 Rosenborg 13 6 3 4 22 - 11 21 Kristiansund 14 5 6 3 27 - 20 21 Stabæk 14 4 6 4 19 - 21 18 Brann 14 5 3 6 18 - 21 18 Strømsgodset 14 5 3 6 22 - 29 18 Sarpsborg 14 5 2 7 17 - 18 17 Sandefjord 14 5 1 8 16 - 25 16 Haugesund 14 4 3 7 12 - 21 15 Mjøndalen 14 4 2 8 12 - 18 14 Viking 14 3 4 7 19 - 28 13 Start 14 1 6 7 15 - 27 9 Aalesund 13 1 4 8 18 - 40 7