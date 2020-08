Viking-legendens datter forlater Klepp

Klepps 19 år gamle midtstopper, Marthine Østenstad, er klar for Sandviken fra og med nyttår.

24. aug. 2020 22:30 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter begge klubber på sine nettsider mandag kveld.

– Jeg vil bare si at jeg har hatt en veldig fin tid i Klepp, hvor jeg har fått gode venner for livet. Jeg har utviklet meg til å bli en bedre fotballspiller og et bedre menneske. Selvfølgelig kommer jeg til å savne alle sammen, sier hun til Klepps hjemmeside.