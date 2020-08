Landro: – Vinner vi de to neste her hjemme, kan vi kalle dette et fort

– Vi er to kamper unna å kunne kalle dette et fort.

14. aug. 2020 21:01 Sist oppdatert nå nettopp

Det sier Sandnes Ulfs trener Steffen Landro til Aftenbladet etter at de lyseblå har slått KFUM Oslo 3–1 og notert sin fjerde seier av fem mulige på sin nye hjemmebane, Øster Hus Arena.

– Vi har tatt sju av ni poeng mot tre av Obosligaens sterkeste lag, Ranheim (2–1) KFUM og Lillestrøm (1–1). Jeg vet at vi har spilt taktisk disse kampene, vi har ikke ført spillet, men det er bevisst. Vi er ikke gode nok ennå til å klare det, sier Landro dønn ærlig.

– I slike kamper må du legge en god plan.

– Hva tenker du om at du er bedre til å organisere defensivt enn offensivt?

– Som sagt: foreløpig er vi ikke gode nok til å ta føringen mot de beste.

– Hva tenkte du da André Sødlund ble vist av banen etter to gule kort tidlig i andre omgang?

– Jeg var utrolig glad for at vi ledet 3–1.

– Jeg er utrolig stolt av spillerne som tar tak når vi mest trenger det, sier en engasjert Steffen Landro. Pål Christensen

Les også Sandnes Ulf slo tilbake, fire spillere utmerket seg da laget spilte med 10 mann

– Jeg visste vi fremdeles hadde store muligheter med Kent (Eriksen) der fremme.

– KFUM Oslo er etter midt begrep et kjempelag. De scorer når de får spille i bakrom, de scorer når de får spille forfra, men de scorer nesten aldri med innlegg. Derfor lot vi dem gå den veien, forklarer Landro.

KFUM-trener Jørgen Isnes er raus med skryt overfor Sandnes Ulf, men han legger ikke skjul på dette var en kamp laget fra Ekeberg i Oslo skulle vunnet.

Sandnes har spillere med x-faktor

– Vi ga bort seieren først og fremst fordi vi gjorde store personlige feil. Det var litt merkverdig, for vi har ikke gjort det tidligere, sier Isnes til Aftenbladet.

Han har måttet unnvære en av Obosligaens aller beste spillere de siste kampene, Stian Sortevik, men skylder ikke på det.

Les også Sandnes Ulf slo tilbake med kruttsterk seier

– Vi fikk styre og gjøre som vi planla, men var ikke gode nok i avgjørende situasjoner, sier Isnes og legger ikke skjul på at Sandnes Ulf nå har spillere med x-faktor.

– Grødem er en veldig kult spiller, og så har de fått inn Espen Hammer Berger med fart bak der. Det er viktig.

– Sandnes Ulf har vært effektive og vipper hjemmekampene til sin favør, avrunder Jørgen Isnes.

Landro er enig:

– Vinner vi de to neste her hjemme, kan vi kalle dette et fort, mener han, men først skal han opp mot sin erkemotstander, Åsane på Myrdal stadion førstkommende mandag.