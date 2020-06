FA-cupen direkte: Manchester United scoret i ekstraomgangene

DER SITTER DEN! Og det er Maguire som krangler den over streken. Pogba slår inn i feltet, og Ighalo er innom ballen før Martial så vidt er borti den. Til slutt får Maguire avsluttet forbi Krul.

Mål for Manchester United!

Ender med innlegg mot Maguire, som header over.

SÅ NÆRE! Harry Maguire vinner duellen og stanger ballen mot mål, men Krul redder på streken med et tigersprang!

Bruno fyrer. Langt over.

Corner for Manchester United. To Norwich-spillere kaster seg inn for å blokkere skuddet til Rashford.

81 % ballbesittelse for Manchester United nå. Men sjansene uteblir.

Tettey er nede og spiller stopper for Norwich nå.

Corner for United.

God mulighet for Pogba. Løper seg fri og avslutter med hodet, men får ikke styrt den på mål.

ENORM DOBBELTSJANSE! Pogba er fryktelig nære scoring, det samme er Greenwood på returen! Dobbeltredning for Krul dypt inne i overtiden!

Shaw plukker opp returen og svinger inn et innlegg. Det ender med corner for de røde djevlene.

Tettey & co. har spilt en god 2. omgang.

Nærmer seg ekstraomganger her...

GODT FORSØK! Norwich ypper seg. Kommer til en god skuddmulighet. Reprisen viser at det skulle vært vinket for offside.

NESTEN! Pogba viser seg frem med et rykk og en strålende stikker. Greenwood drar seg innover og kliner til, men ballen går utenfor.

Corner for United.

Mål for Norwich City!

Hjørnespark for United.

70′ DEL