FA-cupen direkte: Norwich nærmest scoring

Så er tiden inne for en liten drikkepause.

Så er tiden inne for en liten drikkepause.

Ny corner for gjestene.

Ender med et innlegg mot Maguire på bakerste stolpe. United-kapteinen header ballen inn i feltet igjen, men Krul kommer ut og plukker.

Ender med et innlegg mot Maguire på bakerste stolpe. United-kapteinen header ballen inn i feltet igjen, men Krul kommer ut og plukker.

Lingard løsner skudd fra langt hold. Går via en Norwich-spiller og ut til kampens første hjørnespark.

Mye Manchester United i innledningen her. Norwich knapt fått kjenne på kula.

Mye Manchester United i innledningen her. Norwich knapt fått kjenne på kula.

Lagene har entret banen og vi er straks klare for avspark.

Lagene har entret banen og vi er straks klare for avspark.

Men! Det sies at cup er cup, og alt kan skje her i kveld.

Men! Det sies at cup er cup, og alt kan skje her i kveld.

Vi må tilbake til 19. desember 2015 for å finne sist gang Norwich slo Manchester United. Da vant de 2-1.

Vi må tilbake til 19. desember 2015 for å finne sist gang Norwich slo Manchester United. Da vant de 2-1.

Forrige gang disse møttes, i januar tidligere i år, vant de røde djevlene overlegent 4-0. Oppgjøret før det, i oktober på Carrow Road, endte med 3-1-seier for Manchester United.

Forrige gang disse møttes, i januar tidligere i år, vant de røde djevlene overlegent 4-0. Oppgjøret før det, i oktober på Carrow Road, endte med 3-1-seier for Manchester United.

Manchester United er på sin side på 6.plass med sine 49 poeng, og kjemper fremdeles for å kvalifisere seg til Champions Leage-neste sesong. De har dag blitt forbigått av Wolverhampton på tabellen, men har en kamp mindre spilt.

Manchester United er på sin side på 6.plass med sine 49 poeng, og kjemper fremdeles for å kvalifisere seg til Champions Leage-neste sesong. De har dag blitt forbigått av Wolverhampton på tabellen, men har en kamp mindre spilt.

DEL