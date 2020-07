Mourinho om City-kjennelsen: – En katastrofe

Tottenham-manager José Mourinho mener CAS-saken mot Manchester City fikk et «skammelig» utfall. Fotballens fair play-regelverk kaller han dødt.

Tottenham-manager José Mourinho er oppgitt etter CAS-dommen. Richard Heathcote/Pool via AP / NTB scanpix

NTB

14. juli 2020 15:40 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag ble det kjent at Idrettens voldgiftsrett (CAS) omgjorde Det europeiske fotballforbundets beslutning om å utestenge Manchester City fra mesterligaen i to sesonger.

Den engelske fotballgiganten var beskyldt for å ha forbrutt seg mot fotballens regler om økonomisk fair play (FFP).

CAS besluttet også at boten City var ilagt på 30 millioner euro reduseres til en tredel.

Da Tottenham-manager José Mourinho ble konfrontert med kjennelsen på en pressekonferanse tirsdag, var han ikke nådig.

– Hvis Manchester City ikke er skyldig, er det å straffe dem med noen millioner en skam. Er du skyldig, bør du utestenges. Sånn sett er det også en skammelig avgjørelse. I alle tilfeller er kjennelsen en katastrofe, sa han.

Les også Solskjærs United snublet etter overtidsmareritt

Klopp: Ingen god dag

Portugiseren understreket videre at han ikke vet om Manchester City er skyldig i anklagene som er rettet mot klubben, men han mener uansett at utfallet av saken fortjener merkelappen «skammelig».

Da Mourinho videre ble spurt som hvilke konsekvenser kjennelsen vil få for fotballens økonomiske fair play-regler og Tottenhams etterlevelse av disse, insisterte Mourinho på at han er tilfreds med måten London-klubben jobber på.

– Spurs er Spurs, og jeg tror ikke Spurs forandrer sin mentalitet, og i dette aspektet er det riktig. Jeg er fornøyd med måten vi jobber på her. Jeg tror dette er slutten for økonomisk fair play, sa han ifølge Daily Mail.

Like skarp var ikke Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Jeg er glad for at Manchester City får spille i mesterligaen, men for å være ærlig tror jeg ikke gårsdagen var en god dag for fotballen. Det handler om at jeg synes at FFP er en god idé. Det skal beskytte klubbene og beskytte konkurransene, sa tyskeren på sin pressekonferanse ifølge Sky Sports.

Les også For et halvt år siden fikk han sparken. Slik er Pochettinos forhold til arvtager Mourinho.

Klopp sier han er glad for at City får spille i Champions League. PAUL ELLIS / Reuters

Støtter FFP

Liverpool-sjefen håper ikke Mourinho får rett i at fair play-regelverket har utspilt sin rolle.

– Jeg håper virkelig at FFP blir værende, fordi det i det minste nedfeller noen grenser du ikke kan gå over. Det er bra for fotballen, sa Klopp.

Arsenal-manager Mikel Arteta, med en fortid i Manchester City, sa på sin pressekonferanse tirsdag at gamleklubben fortjener å få spille i mesterligaen også i årene som kommer.

Manchester City-manager Pep Guardiola applauderer naturlig nok at klubben slapp utestengelse. Han forlanger samtidig en unnskyldning.

– Vi burde få en beklagelse, for dersom vi gjorde noe galt, ville vi ha akseptert Uefas avgjørelse, sa han ifølge Manchester Evening News.