Start møter Sogndal til den utsatte 9. serierunden på Fosshaugane Campus. Det er den andre av tre kamper i en viktig uke for Start.

Start har ikke vunnet på Fosshaugane Campus siden Morten Hæstad scoret to mål i saftbygda i 2008, og har bare vunnet to ganger siden lagene møttes for første gang i 1982. To seire på 13 kamper er status før onsdagens møte.