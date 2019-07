Amerikansk verdensmester hardt ut mot Norge: – Skam dere

Ada Hegerberg er kåret til verdens beste fotballspiller, men ønsker ikke å spille for Norge. 24-åringen har tidligere uttalt at hun ble «knekt psykisk» av å spille for landslaget.

Valget gjorde at sommerens verdensmesterskap gikk uten den norske Ballon d'Or-vinneren. Det får USAs stjernespiller Megan Rapinoe (34) til å reagere.

I et intervju med ESPN uttaler Rapinoe at hun støtter Hegerberg fullt ut selv om hun ikke kjenner til alle detaljene i valget om å droppe landslagsspill.

– Hun følte åpenbart at det var det beste for henne for at hun kan fortsette å kjempe for tingene hun kjemper for. Jeg skal innrømme at jeg var veldig trist av ikke å se et sånt talent i VM. Det er scenen hun fortjener, sier Rapinoe i intervjuet, som VG omtalte først i Norge.

34-åringen ble kåret til VMs beste spiller og scoret da USA slo Nederland 2–0 i finalen. I tillegg fikk hun også Gullstøvelen som måldronning.

I intervjuet velger Rapinoe å rette kritikk mot dem som bidro til at Hegerberg valgte å si nei til videre landslagsspill for Norge etter EM i 2017.

– Jeg skulle ønske at hun ble satt i en posisjon der hun følte at hun kunne spille. Til alle de involverte folkene som satte henne i en posisjon der kun ikke følte at hun kunne spille VM: Skam dere. Dette er deres feil. Dere robbet verden for en av de beste spillerne på en av de største scenene, uttaler USAs stjernespiller.