Maalen gir stortalent tillit fra start mot Brann

EXTRA ARENA: Lagene har møttes to ganger tidligere i år – én gang i cupen og én gang i serien.

I Bergen halte kveldens hjemmelag i land en 1–0-seier. Og i cupen vant Ranheim hele 4–0 på hjemmebane i slutten av juni.

Men når dommeren blåser i fløyta klokken 18, er det i et oppgjør mellom et topplag og et bunnlag. Brann ligger på fjerdeplass med 26 poeng – elleve mer enn Ranheim som ligger på kvalikplass før seriens 16. runde.

På dem fem siste kampene har kveldens bortelag tre uavgjort og to seire. Hjemmelaget har til sammenligning tre tap og to uavgjort.

Ekspert tror på Ranheim-nedrykk

Tidligere denne uka sa Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson til Adresseavisen at Ranheim er i trøbbel, men at de heller ikke er bedre enn tabellen viser.

– Det de gjør er fantastisk, men det er klart at de rykker ned snart. Det går ikke å erstatte de beste spillerne med spillere fra lavere divisjoner over tid. Da blir det et lag med kun erfaring fra lavere divisjoner. Det er et tidsspørsmål før Ranheim spiller i Obos-ligaen igjen, og de kan absolutt rykke ned i år, sa Jonsson.

Og før oppgjøret på hjemmebane, gjør Svein Maalen flere endringer fra laget som tapte 1–5 mot Bodø/Glimt før ferien. Olaus Skarsem er ikke å se i troppen, og Eirik Valla Dønnem er flyttet inn på midtbanen.

Jørgen Olsen er også henvist til benken, og Øyvind Alseth trer igjen inn på høyrebacken. Og på topp er Michael Karlsen å se fra start igjen, etter at Ivar Sollie Rønning startet mot Bodø/Glimt 13. juli.

I forsvaret er Torbjørn Heggem (20) igjen å finne fra start – og Daniel Kvande, som har startet de fleste kampene i midtforsvaret, er henvist til benken.

Disse starter for Ranheim:

Even Barli – Aleksander Foosnæs, Ivar Furu, Torbjørn Heggem, Øyvind Alseth – Mads Reginiussen, Magnus Blakstad, Eirik Valla Dønnem – Ola Solbakken, Michael Karlsen, Erik Tønne

Reserver: Lenes, Saugestad, Olsen, Sollie Rønning, Sørløkk, Storflor, Kvande