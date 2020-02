Manchester City-straff kan gi Solskjær en stor fordel

Manchester United ligger på 9.-plass i Premier League, men er kun fire poeng bak Sheffield United på 5.-plass med én kamp mindre spilt.

Fredag ble det bekreftet at byrival Manchester City utestenges fra Champions League de neste to sesongene etter brudd på Financial Fair Play-reglementet. Det er et regelverk som skal hindre klubber i å bruke mer penger enn de tjener.

Klubben har anket avgjørelsen til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Det er foreløpig ikke avgjort når en endelig dom faller.

En eventuell utestengelse kan være gode nyheter for Ole Gunnar Solskjær. Troverdige The Guardian skriver at dersom City avslutter sesongen blant topp fire, og forbudet ikke blir endret ved en anke, vil plassen til Champions League gå til den klubben som blir nummer fem i Premier League.

Foreløpig er det ikke bekreftet av hverken Premier League eller Uefa.

Saken er tidligere omtalt av TV 2.

LES OGSÅ: Manchester City utestenges fra Champions League

Jason Cairnduff / REUTERS

Tøff konkurranse

I juni ble det kjent at Milan ble utestengt fra inneværende Europa League-sesong, etter brudd på FFP-regelverket. Da gikk billetten til den nest gjeveste europacupen til laget som endte på plassen bak Milano-klubben.

Det europeiske fotballforbundets regel 4.08 sier følgende:

«En klubb som ikke får lov til å delta i konkurransen blir erstattet med laget på den neste beste plasseringen i den øverste ligaen til det samme forbundet, forutsatt at den nye klubben oppfyller kravene.»

Foran Manchester United ligger Everton, Wolverhampton, Tottenham, i tillegg til Sheffield United. Arsenal ligger på plassen bak Solskjærs klubb, og har fire poeng opp til rødtrøyene.

Det er også verdt å merke seg at Solskjær og Manchester United kan kvalifisere seg til Champions League ved å vinne Europa League. I slutten av februar venter Club Brugge i sekstendelsfinalen i turneringen. Også Arsenal har den muligheten.