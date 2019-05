Kristiansanderen Steffen Hagen har skrevet ny toårskontrakt med Odd Grenland. Det ble klart på en pressekonferanse fredag.

– Jeg er veldig glad for å ha en lengre avtale her, for jeg trives veldig godt. Dessuten synes jeg vi er i fin utvikling og jobber bra, sier Hagen til klubbens hjemmeside.