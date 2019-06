Norge forsvarer Honduras etter anklager om kampfiksing: – Lignet veldig på seg selv

LUBLIN, POLEN: – Det er selvfølgelig kjipt at det tar vekk fokus, men sånn er verden. Det blir alltid spekulasjoner om absolutt alt. Så sånn er det, det må vi bare leve med, sier nimålsscorer og rekordmann Erling Braut Haaland.

En av dem som reagerte på innsatsen til Honduras-spillerne, var TV2-ekspert Jesper Mathisen.

– For meg er det ingen tvil. Her er det noen som har plassert masse penger på Norge underveis i kampen. Honduras-spillerne har gjort jobben sin. De ønsket nok å tape så mye som mulig her, sa han til Nettavisen rett etter kampen.

Lignet på seg selv

Landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen er på sin side ikke spesielt overrasket over måten Honduras fremsto på mot Norge.

– Sånn som jeg har sett Honduras, så lignet de veldig på seg selv og vi var en veldig god utgave av oss selv, sier han.

Johansen forklarer at han har sett Honduras i ni andre kamper før mesterskapet, og at blant annet lagets åpningskamp mot New Zealand lignet veldig på torsdagens kamp mot Norge.

– Jeg har sjelden sett to fotballkamper som har vært så lik som New Zealand sin mot Honduras, og vår mot Honduras. New Zealand vant 5–0 og hadde 17 sjanser, vi hadde 24 sjanser og scoret 12 mål.

Fakta: Norges kamper i U20-VM Uruguay – Norge (3–1) New Zealand – Norge (2–0) Norge – Honduras (12–0) Mål: Erling Braut Haaland (9), Leo Skiri Østigård, Jens Petter Hauge, Eman Markovic og Christian Dahle Borchgrevink. X

Da Honduras kvalifiserte seg til mesterskapet over to kamper mot Costa Rica og USA, hadde laget kun ett skudd på mål. Det skuddet ble også scoringen som sikret landet plass i mesterskapet.

– De er ikke det skarpeste laget her, og det må vi være ærlig på. Da de møtte Costa-Rica og USA så handlet alt om å bli blant de to beste av de tre, og da var de heldig, mener Johansen.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Norge ikke kontaktet av FIFA

Ifølge avisen La Prensa i Honduras bekreftet presidenten i det honduranske fotballforbundet, Jorge Salomón, fredag at kampen skal etterforskes av FIFA.

Medieansvarlig for det norske U20-landslaget Mats Theie Bretvik forteller at det alltid forekommer rutinemessige gjennomganger ved større resultater.

– Vi har ikke fått noe beskjed fra FIFA om etterforskning, men de har gode rutiner som de gjennomfører etter hver kamp, sier han.

Honduras-laget reiste hjem direkte etter kampslutt, og har ikke besvart henvendelsene fra norske medier rundt anklagene.

– Jeg tror ikke de kommer til et VM for å tape mot oss i en siste kamp. De har nok en stolthet de også som de ønsker å vise, sier kaptein på det norske laget Leo Skiri Østigård.

Brighton-spilleren forteller at han selv har spilt kamper hvor «alt har gått galt», og sier han vil bli overrasket om det viser seg at Honduras-laget har tapt med vilje. Likevel forstår han at spørsmålene stilles etter storseieren.

– Det er kjipt at det skal bli hovedfokuset, men selvfølgelig er det noe folk kan reagere på. Vi tenker ikke så mye på det. Ekspertene i Norge får ha mer fokus på det om de ønsker det, sier han.

Hverken FIFA eller TV 2-ekspert Jesper Mathisen har svart på henvendelser i forbindelse med denne saken.