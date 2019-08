– Vi så et veldig tydelig bilde av et lag og en spillergruppe som hadde blitt slappere. Vi kunne forutse den utviklingen som kom, og at det ville ta tid før det snudde, sier professor Per Morten Schiefloe.

Sammen med forskerkollega Martin Rasmussen ved NTNU samfunnsforskning evaluerte Schiefloe sesongen 2018 på bestilling fra Rosenborg.