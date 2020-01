Det blir ikke nytt kunstgress i Sørlandshallen denne vinteren

– Vi har sjekket om Sørlandshallen Eiendom er omfattet av loven om offentlig anskaffelse eller ikke. Den avklaringen kom i går og vi må forholde oss til den anbefalingen som er gitt. Det betyr at vi ikke kan gå til direkte anskaffelse av nytt kunstgress, men må ut på anbud, sier Hans Christian Gram til Fædrelandsvennen.

Han er leder i Sørlandshallen Eiendom og eiendomssjef i Kristiansand kommune. At han svarer som han gjør er svært dårlig nytt for Start.

For Start har kjempet for at det skulle blitt lagt nytt kunstgress i Sørlandshallen foran denne sesongoppkjøringen. I høst la kommunen arbeidet ut på anbud og det ble sagt at nytt kunstgress ville være på plass før utgangen av 2019. Så ble anbudet trukket. Begrunnelsen fra kommunen var at anbudet var for smalt og at man manglet midler.

Start har planlagt oppkjøringen sin i hallen på det nye kunstgresset. Det blir trolig ikke aktuelt for klubben å trene der nå.

– Ikke vært håndtert godt nok

– Det er jo først og fremst en utrolig dårlig nyhet for fotballfamilien på Sørlandet. Dette handler i utgangspunktet ikke om Start, men om alle barn og voksne som trener der ute hver dag. Fra kommunen har det blitt kommunisert tydelig at det skulle bli nytt dekke, og når det ikke skjer er det en utrolig dårlig nyhet, sier Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start En Drøm.

For så lenge anskaffelsen må ut på anbud, skal det bli vanskelig å få lagt det nye dekket i løpet av denne vinteren.

– Da vil ting ta lengre tid, bekrefter Gram.

Det liker Start svært dårlig.

– Veldig trist

– Vi har hatt en OK dialog med kommunen. Men når alt kommer til alt og det ikke er nytt kunstgress i Sørlandshallen, så har ikke dette vært håndtert godt nok, mener Langeland.

– Forstår du begrunnelsen fra kommunen?

– Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Jeg forstår at anbudet var for smalt, men jeg tenker at det er kommunen som skal være kompetente på å forme et anbud. Hele saken er bare veldig trist, sier Langeland.

– Hva betyr dette for Start?

– Vi skal alltid klare oss, men dette må ikke handle om Start. Kommunen og politikerne bør se på hva det er man ønsker med fotballen i Kristiansand. Det er veldig mange både i Start og andre klubber som bruker mye tid på hvor vi skal ha oppkjøringen. Det bør ikke være en utfordring, sier Langeland.

– Nå håper jeg at vi kan få med oss kommunen på å holde Sør Arena vinteråpent. Det ligger en varmebølge over Europa akkurat nå, men det er ingen garanti for at det varer. Det er mulig å holde Sør Arena vinteråpent hvis man ønsker det, sier Langeland og forteller at Start har hatt innledende samtaler om kommunen rundt dette.

Gram i kommunen sier det er delte meninger om hvorvidt kommunen har håndtert dette godt nok.

Henger sammen med leieavtale

Start og Kristiansand kommune ved Sørlandshallen Eiendom har lenge diskutert en revidert leieavtale rundt Sør Arena, hvor nytt kunstgress i Sørlandshallen også har vært et tema ifølge Hans Christian Gram.

– Dette henger sammen. Vi diskuterer en revidert avtale med IK Start, en avtale som vil innebære avklaringer rundt nytt kunstgress på Sør Arena og i Sørlandshallen. Før vi har en endelig avtale med IK Start på det så er det vanskelig å si noe om framdriften i Sørlandshallen, sier Gram.

Før jul sendte Kristiansand kommune og Sørlandshallen Eiendom et forslag til Start som foreslo flere millioner i lette. Det er dette forslaget som nå diskuteres.

– Vi har hatt et møte og en samtale rundt dette som er god. Vi sendte fra oss den og så har vi fått et utkast tilbake fra Start. I utgangspunktet er vi ikke så veldig langt fra hverandre og vi håper å få landet dette, sier Gram.

– Hva gjelder leieavtalen har Start vært tydelig på at vi er nødt til å få til en avtale som er bærekraftig for klubben. Den i dag er ikke i nærheten. Vi har sendt et forslag som vil gjøre det langt enklere for Start å opprettholde en bærekraftig økonomi og som vil åpne opp arenaen for hele byen, men det forslaget er ikke blitt godkjent av kommunen, sier Langeland.