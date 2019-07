Islendingen har starta alle ligakampene for AaFK og kun gått glipp av 20 minutter i 1. divisjon denne sesongen. Gretarsson har spilt sentralt i forsvarstreeren og anses som forsvarssjefen.

– Det var en rolle treneren ville at jeg skulle utvikle meg og bli bedre i, og jeg føler at jeg har tatt denne rollen godt i år. Jeg har prøvd å styre forsvaret litt, men jeg vet at jeg kan bli en bedre leder. Det er bare oppover her fra, og jeg utvikler meg, sier Gretarsson.