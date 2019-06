For en herlig søndag vi har i vente. Forhåpentlig. Vi møter et Bodø/Glimt-lag som har overrasket de aller fleste denne sesongen. Men ikke alle.

Før seriestart hadde flere fotballkjennere sett et lag med god flyt på treningsleir. Allerede da fikk vi et varsko om et nordlendingene ville være med på ballet. De er nå det absolutt beste laget der oppe i nord, og de har storebror Tromsø trygt plassert i andre enden av tabellen.